मां गंगा की डोली चली अपने धाम, बेटी की तरह विदा करते हुए भावुक हुए गांव वाले; दिखा देवभूमि का ये रंग

Maa Ganga Doli/हेमकांत नौटियाल/उत्तरकाशी: उत्तरकाशी में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव के मुखीमठ से आज 12:15 बजे मां गंगा की उत्सव डोली रवाना हो गई. यह डोली हजारों श्रद्धालुओं के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई. यह क्षण बेहद भावुक कर देना वाला था और खुशी का माहौल भी था, क्योंकि मुखवा गांव के ग्रामीणों ने मां गंगा को बेटी की तरह विदा किया. अब मां गंगा 6 महीने बाद मुखवा में आएगी.

पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल

मां गंगा की डोली को दुल्हन की तरह भव्य रूप से सजाया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बन गया. डोली यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे. भक्तों ने जयकारों और भजनों के साथ मां गंगा को विदाई दी. मां गंगा की भोग मूर्ति, विग्रह डोली में शनिवार दोपहर 12:15 मिनट पर अभिजीत मुहूर्त में आर्मी बैंड और ढोल दमाऊं की अगुवाई और मुखवा धराली के समेश्वर देवता की देवडोली के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई. कल धाम के कपाट खुलेंगे.

जानकारी के मुताबिक, मां गंगा की उत्सव डोली आज भैरव घाटी में रात्रि विश्राम करेगी, रात्रि में भजन-कीर्तन का आयोजन होगा. इसके बाद सुबह डोली गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी.

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सड़कों की स्थिति पर उठे सवाल

यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां चार धाम यात्रा 6 महीने बाद शुरू हुई है. हालांकि, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति पर स्थानीय लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है. फिर भी श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर भारी उत्साह दिख रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री धाम में पहुंच रहे हैं.

लोगों के खिल उठे चेहरे

गंगोत्री धाम केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम है. मां गंगा की इस पावन डोली यात्रा ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र को भक्ति और उत्साह से भर दिया है. आने वाले दिनों में यात्रा और भी रफ्तार पकड़ेगी. इस यात्रा पर क्षेत्र के छोटे-बड़े कारोबारियों का कारोबार टिका रहता है, जिससे यात्रा शुरू होने पर लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं.

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