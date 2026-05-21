चमोली के जंगल में आग बुझाते समय जिंदा जला युवक, मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग

चमोली न्यूज/पुष्कर चौधरी : उत्तराखंड के चमोली जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. बिरही क्षेत्र के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के प्रयास में एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना ने न केवल मृतक के परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि पूरे इलाके में वन विभाग और प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश पैदा कर दिया है.

क्या थी घटना?

जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब तीन बजे बिरही के समीपवर्ती जंगलों में अचानक आग भड़क उठी. तेज हवाओं ने आग की लपटों को और अधिक खतरनाक बना दिया, जिससे आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगी. अपने घर और खेत-खलिहान को बचाने के उद्देश्य से स्थानीय ग्रामीण आग बुझाने के लिए जंगल की ओर दौड़े. इसी दौरान, ज्योतिर्मठ विकासखंड के पाखी गांव निवासी 43 वर्षीय राजेंद्र सिंह भी आग पर काबू पाने के लिए वहां पहुंचे थे. दुर्भाग्यवश, तेज लपटों और धुएं की चपेट में आने से वे घिर गए। वहां मौजूद अन्य ग्रामीणों ने उन्हें बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन तब तक वे बुरी तरह झुलस चुके थे और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई.

परिजनों और ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे पाखी गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. लोगों का कहना है कि यदि वन विभाग ने समय रहते आग पर नियंत्रण पाने के पुख्ता इंतजाम किए होते, तो राजेंद्र सिंह की जान नहीं जाती. ग्रामीणों और परिजनों ने सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को तुरंत उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए. साथ ही, उन्होंने परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की भी पुरजोर मांग उठाई है, ताकि परिवार का भविष्य सुरक्षित रह सके.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन और वन विभाग की कार्रवाई

बद्रीनाथ वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी श्रवेष कुमार दुबे ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आग की सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर भेज दी गई थी, लेकिन तेज हवाओं के कारण आग पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण हो गया था. सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है.

यह भी पढ़ें : Gold Silver Rate Hike Today: सोने-चांदी की कीमतों में लगी आग, एक झटके में इतने बढ़े दाम; जानिए उत्तराखंड के सर्राफा बाजार का हाल

