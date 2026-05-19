पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन, कई दिनों से थे बीमार, दो बार संभाली थी उत्तराखंड की कमान

सुरेंद्र डसीला/देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन हो गया. वह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे. उनके निधन की खबर सामने आते ही पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ गई. पिछले कई दिनों से उनके आवास पर नेताओं, समर्थकों और परिजनों का लगातार आना-जाना लगा हुआ था.

सीएम धामी ने शोक व्यक्त किया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खंडूड़ी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय सेना और सार्वजनिक जीवन दोनों में अनुशासन, ईमानदारी और समर्पण की मिसाल पेश की. धामी ने कहा कि खंडूड़ी की सादगी, स्पष्टवादिता और पारदर्शी कार्यशैली हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी.

सेना से राजनीति तक का सफर

मेजर जनरल रहे भुवन चंद्र खंडूड़ी को राजनीति में लाने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जाता है. सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद 1990 के दशक में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा. भाजपा में उनकी पहचान एक साफ-सुथरी और सख्त प्रशासक की रही.

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वाजपेयी के करीबी माने जाने वाले खंडूड़ी पहली बार लोकसभा पहुंचने के कुछ ही समय बाद पार्टी के मुख्य सचेतक बनाए गए. हालांकि 1996 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1999 में केंद्र की वाजपेयी सरकार में उन्हें सड़क परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई.

सड़क क्रांति से बनाई अलग पहचान

केंद्रीय मंत्री रहते हुए खंडूड़ी ने देशभर में सड़क और हाईवे परियोजनाओं को नई गति दी. माना जाता है कि उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और बेहतर सड़क नेटवर्क की मजबूत नींव रखी गई. उनकी कार्यशैली पर वाजपेयी को इतना भरोसा था कि उन्हें फैसले लेने की पूरी स्वतंत्रता मिली हुई थी.

उत्तराखंड की राजनीति में अहम चेहरा

साल 2007 में भाजपा ने उत्तराखंड में बढ़ती गुटबाजी के बीच खंडूड़ी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी. उन्होंने 2007 से 2009 तक राज्य की कमान संभाली. बाद में राजनीतिक परिस्थितियों के चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा, लेकिन 2011 में भ्रष्टाचार के मुद्दों के बीच पार्टी नेतृत्व ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री बनाया.

2014 में केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने के बाद खंडूड़ी को रक्षा मामलों की संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया.

अन्य महत्वपूर्ण बातें

- 16वीं लोकसभा में सांसद रहे और रक्षा की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रहे

- 2019 लोकसभा चुनाव से पहले टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई थी

- उनके बेटे मनीष खंडूरी 16 मार्च 2019 को कांग्रेस में शामिल हो गए

- बेटी रितु खंडूरी भूषण यमकेश्वर से BJP विधायक हैं

खास पहचान: सेना में 36 साल सेवा दी. अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM से सम्मानित. राजनीति में उनका उद्देश्य "सत्ता नहीं, बल्कि सेवा" था.

भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन को उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी बड़ी क्षति माना जा रहा है.

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