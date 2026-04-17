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हल्द्वानी में PM आवास योजना की जांच से खुला फर्जीवाड़ा, हजारों आवेदनों में गड़बड़ी उजागर

Haldwani News:  हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले को लेकर चल रही कार्रवाई के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लगाए गए कैंप अब जांच के दायरे में आ गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 20 मार्च से 1 अप्रैल तक इलाके में छह स्थानों पर विशेष कैंप आयोजित किए गए थे

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 17, 2026, 11:20 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

हल्द्वानी न्यूज/विनोद कांडपाल: उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले को लेकर चल रही कार्रवाई के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लगाए गए कैंप अब जांच के दायरे में आ गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 20 मार्च से 1 अप्रैल तक इलाके में छह स्थानों पर विशेष कैंप आयोजित किए गए थे, जिनमें करीब 7000 लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया था.

जानिए पूरी बात ? 
जानकारी के अनुसार, प्रशासन द्वारा अब इन आवेदनों की गहन जांच की जा रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। नगर आयुक्त परितोष वर्मा के अनुसार, स्क्रूटनी के दौरान यह पाया गया है कि कई आवेदकों के पास पहले से ही अन्य स्थानों पर मकान मौजूद हैं. वहीं कुछ मामलों में यह भी सामने आया है कि आवेदक पहले ही किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले चुके हैं, जो नियमों के खिलाफ है.

आवेदन निरस्त करने की मांग
जांच की प्रक्रिया सख्त होने के बाद अब कई आवेदक खुद ही अपने आवेदन वापस लेने लगे हैं. नगर निगम कार्यालय में ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो आवेदन निरस्त करने की मांग कर रहे हैं. प्रशासन सभी आवेदनों के साथ जमा किए गए शपथ पत्रों की बारीकी से जांच कर रहा है, ताकि पात्र और अपात्र आवेदकों की स्पष्ट पहचान की जा सके.

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इस पूरे मामले पर हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने साफ कहा है कि यदि किसी ने आवेदन में गलत जानकारी दी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है. उन्होंने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने बनभूलपुरा क्षेत्र की स्थिति और प्रभावित लोगों के आंकड़े सरकार के सामने गलत तरीके से पेश किए. मेयर ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही पात्र लोगों की सूची तैयार की जाएगी और इसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. अगले दो से तीन दिनों में सभी आवेदनों की जांच पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है.

फिलहाल, जांच के चलते इलाके में हड़कंप का माहौल है और गलत जानकारी देने वाले लोगों में कार्रवाई का डर साफ दिखाई दे रहा है. अब देखना होगा कि प्रशासन कितने लोगों को योजना के लिए पात्र मानता है और कितनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते हैं.

यह भी पढ़ें : सोनभद्र में खनन घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, 7 अधिकारियों पर कसा शिकंजा, हो सकते  हैं बड़े खुलासे
 

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