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गांधी-शास्त्री जयंती पर CM धामी ने किया नमन, बोले- आज भी प्रासंगिक हैं दोनों के विचार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर दोनों महापुरुषों को याद किया. मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर श्रद्धासुमन अर्पित किए.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 02, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 06:28 PM IST
गांधी-शास्त्री जयंती पर CM धामी ने किया नमन, बोले- आज भी प्रासंगिक हैं दोनों के विचार

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