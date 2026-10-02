/गांधी-शास्त्री जयंती पर CM धामी ने किया नमन, बोले- आज भी प्रासंगिक हैं दोनों के विचार

राज्य चुनें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर दोनों महापुरुषों को याद किया. मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर श्रद्धासुमन अर्पित किए.
गांधी के सत्य और अहिंसा को याद किया
मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और मानवता के सिद्धांतों को याद करते हुए कहा कि उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं. उन्होंने कहा कि गांधी के विचार शांति, सद्भाव और सामाजिक समरसता की दिशा में लगातार प्रेरणा देते रहेंगे.
शास्त्री की सादगी का किया स्मरण
लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए धामी ने उनके सादगीपूर्ण जीवन, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि शास्त्री का राष्ट्र के प्रति समर्पण आज भी लोगों के लिए प्रेरणास्रोत है.
‘जय जवान, जय किसान’ का संदेश
मुख्यमंत्री ने शास्त्री के प्रसिद्ध ‘जय जवान, जय किसान’ के उद्घोष को भी याद किया. उन्होंने कहा कि यह नारा देश के जवानों और किसानों के सम्मान के साथ राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को रेखांकित करता रहेगा.
सेवा की राह दिखाते रहेंगे आदर्श
धामी ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्श समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए लगातार प्रेरित करते रहेंगे. उन्होंने दोनों महापुरुषों को उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक नमन किया.