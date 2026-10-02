/गांधी-शास्त्री जयंती पर CM धामी ने किया नमन, बोले- आज भी प्रासंगिक हैं दोनों के विचार

मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और मानवता के सिद्धांतों को याद करते हुए कहा कि उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं. उन्होंने कहा कि गांधी के विचार शांति, सद्भाव और सामाजिक समरसता की दिशा में लगातार प्रेरणा देते रहेंगे.