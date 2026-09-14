/गंगोत्री धाम में टूटा रिकॉर्ड, पहली बार 7.84 लाख श्रद्धालु पहुंचे; चारधाम यात्रा में भी नया इतिहास

गंगोत्री धाम में इस बार यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है. यहां अब तक 7 लाख 84 हजार 321 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. इससे पहले 2022 में 7 लाख 81 हजार 961, 2023 में 7 लाख 12 हजार 749 और 2025 में 7 लाख 58 हजार 249 श्रद्धालु गंगोत्री पहुंचे थे. इस बार पहली बार संख्या 7.84 लाख के पार पहुंची है. यमुनोत्री धाम में भी 7 लाख 03 हजार 302 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं. पिछले साल यहां 6 लाख 44 हजार 637 श्रद्धालु पहुंचे थे.