/गंगोत्री धाम में टूटा रिकॉर्ड, पहली बार 7.84 लाख श्रद्धालु पहुंचे; चारधाम यात्रा में भी नया इतिहास

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चारधाम यात्रा इस साल नए रिकॉर्ड बना रही है. गंगोत्री धाम में पहली बार 7.84 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. यमुनोत्री में भी संख्या 7 लाख के पार पहुंच गई है. 12 सितंबर तक चारधाम यात्रा में 50.28 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भी पिछले वर्षों के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है.
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक 12 सितंबर तक यात्रा के 147 दिनों में 50 लाख 28 हजार 497 श्रद्धालु चारधाम पहुंच चुके हैं. पिछले साल इसी अवधि में 45 लाख 09 हजार 324 श्रद्धालु आए थे. यानी इस बार अब तक 5 लाख 19 हजार 173 ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. यात्रा के लिए अभी करीब दो महीने का समय बाकी है. ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने का अनुमान है.
गंगोत्री में पहली बार टूटा रिकॉर्ड
गंगोत्री धाम में इस बार यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है. यहां अब तक 7 लाख 84 हजार 321 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. इससे पहले 2022 में 7 लाख 81 हजार 961, 2023 में 7 लाख 12 हजार 749 और 2025 में 7 लाख 58 हजार 249 श्रद्धालु गंगोत्री पहुंचे थे. इस बार पहली बार संख्या 7.84 लाख के पार पहुंची है. यमुनोत्री धाम में भी 7 लाख 03 हजार 302 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं. पिछले साल यहां 6 लाख 44 हजार 637 श्रद्धालु पहुंचे थे.
बद्रीनाथ में भी बढ़ी रफ्तार
23 अप्रैल को शुरू हुई बद्रीनाथ यात्रा ने 12 सितंबर को 143 दिन पूरे कर लिए. इस दौरान 17 लाख 28 हजार 578 श्रद्धालु भगवान बद्रीविशाल के दर्शन कर चुके हैं. पिछले साल इसी अवधि में 13 लाख 82 हजार 845 श्रद्धालु पहुंचे थे. इस तरह इस बार संख्या 3 लाख 45 हजार 733 ज्यादा है. बद्रीनाथ यात्रा भी नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है. श्री हेमकुंट साहिब में भी इस बार 3 लाख 19 हजार 135 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं.
सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर
मुख्यमंत्री के दिशानिर्देशन में यात्रा को सतर्कता और लगातार निगरानी के साथ संचालित किया जा रहा है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यात्रा से जुड़े रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है. धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा का पहला चरण सफल रहा है. दूसरे चरण में भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने का अनुमान है. इसे देखते हुए सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं.