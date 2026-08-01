राष्ट्रपति भवन के 'एट होम रिसेप्शन' के लिए अल्मोड़ा की गर्विता भाकुनी का चयन, उत्तराखंड का करेंगी प्रतिनिधित्व

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Uttarakhand News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित 'एट होम रिसेप्शन' में इस बार उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व अल्मोड़ा की गर्विता भाकुनी करेंगी. लोअर मॉल रोड, अल्मोड़ा की निवासी गर्विता राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की युवा आपदा मित्र कैडेट हैं. उनका चयन देशभर से चुने गए कुल पांच युवा आपदा मित्र कैडेट्स में हुआ है. उत्तराखंड के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड से भी एक-एक युवा कैडेट का चयन इस समारोह के लिए किया गया है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गर्विता भाकुनी को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान उत्तराखंड के युवाओं की सेवा भावना, अनुशासन और आपदा प्रबंधन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में स्थानीय समुदाय सबसे पहला प्रतिक्रियादाता होता है. यदि युवा पहले से प्रशिक्षित हों तो राहत एवं बचाव कार्य अधिक प्रभावी और सुरक्षित तरीके से किए जा सकते हैं. इसी उद्देश्य से राज्य सरकार युवाओं को आपदा प्रबंधन तंत्र से जोड़ने का काम कर रही है.
आपदा मित्र योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य में प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवकों का मजबूत नेटवर्क भविष्य की चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. ऐसे युवा आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में सहयोग देने के साथ समाज में आपदा सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जोखिम कम करने में भी योगदान देंगे. सरकार युवाओं को इस दिशा में लगातार प्रोत्साहित कर रही है.
हजारों युवाओं को मिला प्रशिक्षण
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सहयोग से संचालित युवा आपदा मित्र योजना के तहत उत्तराखंड में 4,310 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है. इनमें एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), मेरा युवा भारत (एमवाईबी) और भारत स्काउट एवं गाइड के स्वयंसेवक शामिल हैं. अब तक लगभग 2,700 युवाओं को आपदा प्रबंधन, खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार, सुरक्षित निकासी, आपातकालीन प्रतिक्रिया, सामुदायिक जागरूकता और आपदा जोखिम न्यूनीकरण का प्रशिक्षण दिया जा चुका है.
गर्विता ने जताया सम्मान
गर्विता भाकुनी ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है. उन्होंने कहा कि युवा आपदा मित्र के रूप में मिले प्रशिक्षण ने उन्हें समाज सेवा का आत्मविश्वास दिया है. वह भविष्य में भी आपदा प्रबंधन और जनसेवा के क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ काम करती रहेंगी और अन्य युवाओं को भी इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगी. उनके चयन को उत्तराखंड के युवाओं के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि माना जा रहा है.