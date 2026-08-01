राष्ट्रपति भवन के 'एट होम रिसेप्शन' के लिए अल्मोड़ा की गर्विता भाकुनी का चयन, उत्तराखंड का करेंगी प्रतिनिधित्व

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गर्विता भाकुनी को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान उत्तराखंड के युवाओं की सेवा भावना, अनुशासन और आपदा प्रबंधन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में स्थानीय समुदाय सबसे पहला प्रतिक्रियादाता होता है. यदि युवा पहले से प्रशिक्षित हों तो राहत एवं बचाव कार्य अधिक प्रभावी और सुरक्षित तरीके से किए जा सकते हैं. इसी उद्देश्य से राज्य सरकार युवाओं को आपदा प्रबंधन तंत्र से जोड़ने का काम कर रही है.