Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तराखण्ड न्यूज़
  • /राष्ट्रपति भवन के एट होम रिसेप्शन के लिए अल्मोड़ा की गर्विता भाकुनी का चयन, उत्तराखंड का करेंगी प्रतिनिधित्व

राष्ट्रपति भवन के 'एट होम रिसेप्शन' के लिए अल्मोड़ा की गर्विता भाकुनी का चयन, उत्तराखंड का करेंगी प्रतिनिधित्व

Uttarakhand: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले 'एट होम रिसेप्शन' के लिए उत्तराखंड की गर्विता भाकुनी का चयन हुआ है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 01, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:48 PM IST
राष्ट्रपति भवन के 'एट होम रिसेप्शन' के लिए अल्मोड़ा की गर्विता भाकुनी का चयन, उत्तराखंड का करेंगी प्रतिनिधित्व

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
घर से नवजात को चुपके से उठा ले गया 'चार पैरों का शैतान', नोच-नोचकर मार डाला
2
3
4
5