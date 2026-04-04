Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3164960
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

उत्तरकाशी में गैस संकट; 24 घंटे से लाइन में खड़े उपभोक्ता, सड़क जाम कर जताया आक्रोश

 Uttarkashi News: उत्तरकाशी में जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट और जिलाधिकारी कार्यालय के पास उपभोक्ताओं की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 04, 2026, 09:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

उत्तरकाशी न्यूज/हेमकांत नौटियाल उत्तरकाशी:  उत्तरखंड के उत्तरकाशी में जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट और जिलाधिकारी कार्यालय के पास उपभोक्ताओं की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि लोग पिछले 24 घंटे से गैस मिलने की उम्मीद में लाइन में खड़े हैं, लेकिन गैस आपूर्ति नहीं होने से उनमें भारी नाराजगी है.

क्या है मामला ? 
दरअसल, स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि कलेक्ट्रेट के पास गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे. इसी भरोसे पर लोग रात भर लाइन में खड़े रहे, लेकिन गैस का ट्रक मौके पर नहीं पहुंचा.इससे लोगों में निराशा और गुस्सा दोनों बढ़ता गया.

आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम
बता दें कि लंबे इंतजार के बाद जब गैस नहीं पहुंची, तो उपभोक्ताओं का सब्र टूट गया. गुस्साए लोगों ने कलेक्ट्रेट के पास मुख्य सड़क को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सड़क जाम होने से यातायात भी प्रभावित हुआ और आने-जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

मौके पर पहुंची पुलिस, फिर भी नहीं खुला जाम
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया.हालांकि, उपभोक्ता अपनी मांगों पर अड़े रहे और सड़क जाम नहीं खोला. लोगों का कहना है कि जब तक गैस की आपूर्ति नहीं होती, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा.

बुजुर्ग और महिलाएं भी परेशान
इस संकट का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों और महिलाओं पर पड़ा है. कई बुजुर्ग महिलाएं सड़क किनारे बैठकर गैस आने का इंतजार कर रही हैं, ताकि उनके घरों में खाना बन सके. यह दृश्य प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है.

प्रशासन पर उठे सवाल
गैस आपूर्ति में इस तरह की लापरवाही से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.लोगों का आरोप है कि समय पर सही जानकारी और व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

अब भी जारी है इंतजार
काफी इंतजार और प्रदर्शन के बावजूद अब तक कलेक्ट्रेट के पास गैस नहीं पहुंची है. उपभोक्ता अभी भी वहीं डटे हुए हैं और गैस ट्रक के आने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन कब तक इस समस्या का समाधान कर पाता है.

यह भी पढ़ें :नोएडा-कानपुर की तरह यूपी के इस जिले में दौड़ेगी मेट्रो,  एयरपोर्ट और रोप-वे से होगी कनेक्टिविटी, बनाए जाएंगे 45 स्टेशन
 

TAGS

Uttarkashi News

Trending news

Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, TGT-LT ग्रेड की नई भर्ती पर TET जरूरी, जानिए वजह
Ghazipur Bridge Accident
हमीद सेतु पर बड़ा हादसा, रेलिंग तोड़कर गंगा नदी में गिरा ट्रेलर, पिकअप भी पलटा
up breaking news
UP Breaking News Live: काशी विश्वनाथ के दर पर सीएम योगी, आज 'स्कूल चलो अभियान' की करेंगे शुरुआत; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Meerut latest news
मेरठ में तीन युवकों की अचानक मौत से हड़कंप, देसी शराब पीने की आशंका
Lucknow latest news
यूपी में 36 ब्लड सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई, 7 का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद
prayagraj latest news
मंत्री जी के नाम के आगे 'माननीय' नहीं लिखे जाने पर हाईकोर्ट सख्त, पुलिस को फटकार
noida Latest News
नोएडा-गाजियाबाद से कश्मीर तक भूकंप के तेज झटके, 5.9 तीव्रता ने मचाई दहशत
cm yogi news
CM योगी 'स्कूल चलो अभियान' का शनिवार को करेंगे शुभारंभ, जानें किन बातों पर रहेगा जोर
Kushinagar News
काशी-अयोध्या को टक्कर देगा कुशीनगर! 3000 करोड़ के से बदलेगी जिले की तस्वीर
Lucknow latest news
लखनऊ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम! पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े 4 आतंकी गिरफ्तार