18 मई को खुलेंगे चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, गोपेश्वर से उत्सव डोली रवाना

चमोली न्यूज/पुष्कर चौधरी: उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित प्रसिद्ध पंचकेदारों में से चतुर्थ केदार, भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट खुलने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. आगामी 18 मई को पूरी धार्मिक परंपराओं और विधि-विधान के साथ मंदिर के कपाट देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. इस पावन सिलसिले में आज गोपेश्वर स्थित उनके शीतकालीन निवास, गोपीनाथ मंदिर से भगवान रुद्रनाथ जी की उत्सव डोली को बेहद भव्य और भक्तिमय माहौल में उच्च हिमालयी क्षेत्र के लिए विदा किया गया. इस भावुक और पवित्र पल के साक्षी बनने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु गोपेश्वर पहुंचे, जिससे पूरा माहौल 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठा.

जानिए पूरी बात ?

भगवान रुद्रनाथ की इस पावन डोली विदाई यात्रा में आम श्रद्धालुओं के साथ-साथ कई खास हस्तियां भी शामिल हुईं. जिले के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, कर्णप्रयाग के विधायक अनिल नौटियाल और थराली के विधायक भोपाल राम टम्टा ने इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शिरकत की. प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी ने इस मौके पर सबसे पहले भगवान श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में जाकर विशेष पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. उन्होंने कहा कि यह उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वे उस ऐतिहासिक क्षण में मौजूद हैं जब बाबा की डोली अपने दिव्य धाम के लिए प्रस्थान कर रही है. उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान रुद्रनाथ सभी देशवासियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें.

ल्विंटी बुग्याल में रात्रि विश्राम और कपाट खुलने का समय

गोपेश्वर से रवाना होने के बाद भगवान की उत्सव डोली आज रात सुंदर मखमली घास के मैदान 'ल्विंटी बुग्याल' में विश्राम करेगी. हिमालय की वादियों में स्थित इस खूबसूरत पड़ाव पर रात बिताने के बाद, कल यानी 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में डोली अपने अंतिम गंतव्य रुद्रनाथ मंदिर के लिए आगे बढ़ेगी. तय कार्यक्रम के अनुसार, 18 मई की दोपहर ठीक 12 बजकर 55 मिनट पर पूरे विधि-विधान के साथ रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद भक्त सालभर के इंतजार के बाद बाबा के दर्शन कर सकेंगे.

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अनोखी महिमा और प्रकृति का अनूठा संगम

समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर की महिमा पंचकेदारों में बेहद खास है. इस पावन धाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां भगवान शिव के मुख यानी 'एकानन स्वरूप' की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव के मुख के दर्शन यहां होते हैं, जबकि उनके शेष शरीर की पूजा पड़ोसी देश नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में की जाती है. इस मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्भुत है; मंदिर के ठीक सामने से दिखने वाली नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियां इस पूरे क्षेत्र की दिव्यता और अलौकिक आभा को कई गुना बढ़ा देती हैं, जो यहां आने वाले हर भक्त को मंत्रमुग्ध कर देती हैं.