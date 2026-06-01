Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3234759
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

Gold Silver Rate Today: उत्तराखंड के सर्राफा बाजार में हलचल, आज फिर गिरे सोने के दाम, जानिए आपके शहर में 1Kg चांदी का ताजा भाव

Sona Chandi Ka Bhav: आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले सोने के मूल्य की जांच कर लें. इसके लिए आप शहर के कई दुकानों में पूछताछ कर सकते हैं या फिर आप ज्वेलर्स को फोन कर सकते हैं. आज के लिए कीमत अपडेट नहीं होने के मामले में अपडेटेड डे प्राइस को गोल्ड प्राइस के रूप में दिखा रहे हैं.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jun 01, 2026, 12:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Silver Rate
Gold Silver Rate

Uttarakhand Gold-Silver Rate Today 1 June 2026: सोना खरीदने से पहले सोने के मूल्य की जांच करनी चाहिए. इसके लिए आप शहर के कई दुकानों में पूछताछ कर सकते हैं या फिर आप ज्वेलर्स को फोन कर सकते हैं. आज के लिए कीमत अपडेट नहीं होने के मामले में अपडेटेड डे प्राइस को गोल्ड प्राइस के रूप में दिखा रहे हैं. जान लेते हैं आज के रेट...

सोने-चांदी की कीमतों में उथल-पुथल
इन दिनों सोने-चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. जिससे निवेशक भी हैरान है. आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में उथल-पुथल मची हुई है. ऐसे में आइए जानते हैं उत्तराखंड के बड़े शहरों में आज सोना-चांदी के ताजा रेट क्या है?

कितनी है सोने-चांदी की कीमत?
उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 1 जून 2026 को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत (Sona ka Bhav) ₹1,51,410 प्रति 10 ग्राम हो गई. जबकि, 22 कैरेट सोना आज ₹1,44,200 प्रति 10 ग्राम हुआ है. आज गोल्ड की कीमत में गिरावट देखी जा रही है. 22 कैरेट गोल्ड की कीमतों में ₹750 और 24 कैरेट गोल्ड के रेट ₹790 की गिरावट आई है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब अगर चांदी की कीमत की बात करें तो आज सिल्वर की कीमत ₹2,90,000 प्रति किलोग्राम है. आज चांदी की कीमत में स्थिर है. यानी इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
एक्सपर्ट्स  की मानें तो सोने में गिरावट की मुख्य वजह मुनाफावसूली और भौतिक मांग में कमजोरी है. यानी तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा बुक किया और बाजार में खरीदारी धीमी पड़ गई. अभी सोना-चांदी की कीमतें फिलहाल ग्लोबल संकेतों और फेड के फैसलों पर निर्भर हैं. ऐसे में निवेशकों को बाजार की दिशा स्पष्ट होने का इंतजार करना चाहिए.

कृपया ध्यान दें
ये कीमतें अनुमानित हैं और वास्तविक बाजार मूल्य में भिन्नता हो सकती है. यहां ये भी ध्यान रखना होगा कि ये महज अनुमान है, जो सही या गलत दोनों साबित हो सकते हैं. यह जानकारी 1 जून 2026 को अपडेट की गई थी, इसलिए कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं.

यह भी पढ़िए:  LPG Price Hike Today: देहरादून से नैनीताल तक LPG महंगी, एक झटके में इतने बढ़े कमर्शियल गैस के दाम; पढ़ें शहरवाइज लेटेस्ट रेट

यह भी पढ़िए:  Petrol Diesel Price Today: उत्तराखंड में पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी,  तुरंत जानिए आज किया है तेल का भाव?

TAGS

चांदी का भावGold Silver rate todayUttarakhand Gold PriceGold silver price dropGold Silver CrashGold Silver Price CrashUttarakhand silver priceDehradun sone ka bhavsone ka bhav

Trending news

aligarh news
अलीगढ़ में सरकारी गबन: जीएसटी रद्द होने के बावजूद फर्म को 50 लाख का भुगतान कैसे?
Lucknow news
UP के नए DGP राजीव ने बताया, सुरक्षा ही हमारा धर्म अपराधियों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस'
Meerut News
मेरठ में नेशनल कबड्‌डी खिलाड़ी की हत्या: 15 दिन बाद नाले से मिला शव!
Lucknow news
उत्तर प्रदेश: भाजपा का 'मिशन 61', हारी हुई सीटों को जीतने का मेगा प्लान
Lucknow news
7.93 लाख फॉलोअर्स... दहेज वाली सोच! लखनऊ में इन्फ्लुएंसर की पत्नी मानसी का मिला शव
Bareilly Weather Today
पश्चिमी यूपी में मानसून की धमाकेदार एंट्री: झमाझम बारिश से तर-बतर होंगे 75 जिले!
Lucknow news
पाक आका उमर के संपर्क में था कासगंज का शाहबाज, मोबाइल डेटा खंगालने मुंबई जाएगी ATS
up breaking news
UP Breaking News Live: आज बिजनौर दौरे पर CM योगी, लखनऊ में आज मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह; पढ़ें हर अपडेट
UP Board Toppers Reward
आज चमकेगा UP के मेधावियों का भाग्य;CM योगी 223 टॉपरों को देंगे 1 लाख रुपये और टैबलेट
Lucknow news
'सनातन में प्रकृति पूजा ही ईश्वर की उपासना'...पर्यावरण दिवस पर CM योगी ने लिखी पाती