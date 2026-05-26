Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3229250
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

Gold Silver Rate Today: उत्तराखंड के सर्राफा बाजार में हलचल ! सोना हुआ मंहगा, जानिए आपके शहर में आज क्या है चांदी का दाम?

Sona Chandi Ka Bhav: आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले सोने के मूल्य की जांच कर लें. इसके लिए आप शहर के कई दुकानों में पूछताछ कर सकते हैं या फिर आप ज्वेलर्स को फोन कर सकते हैं. आज के लिए कीमत अपडेट नहीं होने के मामले में अपडेटेड डे प्राइस को गोल्ड प्राइस के रूप में दिखा रहे हैं.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 26, 2026, 12:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sona Chandi Ka Bhav
Sona Chandi Ka Bhav

Uttarakhand Gold-Silver Rate Today 26 May 2026: सोना खरीदने से पहले सोने के मूल्य की जांच करनी चाहिए. इसके लिए आप शहर के कई दुकानों में पूछताछ कर सकते हैं या फिर आप ज्वेलर्स को फोन कर सकते हैं. आज के लिए कीमत अपडेट नहीं होने के मामले में अपडेटेड डे प्राइस को गोल्ड प्राइस के रूप में दिखा रहे हैं. जान लेते हैं आज के रेट...

सोने-चांदी की कीमतों में उथल-पुथल
इन दिनों सोने-चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. जिससे निवेशक भी हैरान है. आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में उथल-पुथल मची हुई है. ऐसे में आइए जानते हैं उत्तराखंड के बड़े शहरों में आज सोना-चांदी के ताजा रेट क्या है?

कितनी है सोने-चांदी की कीमत?
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 26 मई 2026 को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत (Sona ka Bhav) ₹1,54,460 प्रति 10 ग्राम हो गई. जबकि, 22 कैरेट सोना आज ₹1,47,100 प्रति 10 ग्राम हुआ है. आज गोल्ड की कीमत में मामूली बदलाव हुआ है. 22 कैरेट गोल्ड की कीमतों में ₹300 और 24 कैरेट गोल्ड के रेट ₹320 बढ़े हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अब अगर चांदी की कीमत की बात करें तो आज सिल्वर की कीमत ₹2,95,000 प्रति किलोग्राम है. आज भी चांदी की कीमत स्थिर है. इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
एक्सपर्ट्स  की मानें तो सोने में गिरावट की मुख्य वजह मुनाफावसूली और भौतिक मांग में कमजोरी है. यानी तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा बुक किया और बाजार में खरीदारी धीमी पड़ गई. अभी सोना-चांदी की कीमतें फिलहाल ग्लोबल संकेतों और फेड के फैसलों पर निर्भर हैं. ऐसे में निवेशकों को बाजार की दिशा स्पष्ट होने का इंतजार करना चाहिए.

कृपया ध्यान दें
ये कीमतें अनुमानित हैं और वास्तविक बाजार मूल्य में भिन्नता हो सकती है. यहां ये भी ध्यान रखना होगा कि ये महज अनुमान है, जो सही या गलत दोनों साबित हो सकते हैं. यह जानकारी 26 मई 2026 को अपडेट की गई थी, इसलिए कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं.

यह भी पढ़िए:  Petrol Diesel Price Hike: उत्तराखंड में बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, कहीं घटे तो कहीं बढ़े तेल के भाव, जानें शहरवाइज रेट लिस्ट

यह भी पढ़िए:  LPG Price Today: CNG की तरह बढ़ेंगे एलपीजी के दाम? फौरन देखिए उत्तराखंड में आज कितनी है गैस सिलेंडर की कीमत?

TAGS

चांदी का भावGold Silver rate todayUttarakhand Gold Pricegold silver price hikeGold Silver CrashGold Silver Price CrashUttarakhand silver priceDehradun sone ka bhavsone ka bhav

Trending news

Sitapur news
सीतापुर: आंधी-तूफान का कहर, अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत, कई घायल
jalaun news
जालौन में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप
lucknow terror conspiracy
लालकिला कार ब्लास्ट केस में खुलासा, विधानभवन समेत इन जगहों को दहलाने की थी साजिश
Varanasi News
काशी में गंगा दशहरा: 51 लीटर दूध से मां गंगा का दुग्धाभिषेक,भक्ति और सुरक्षा का संगम
UP Panchayat Election 2026
यूपी पंचायत चुनाव टले: 6 महीने के लिए बढ़ा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल,देखें गाइडलाइन
Lucknow news
दिल्ली विवि छात्रा गैंगरेप मामला: लखनऊ में दर्ज हुआ पीड़िता का बयान!
Ghaziabad News
अब यूपी के टोल प्लाजा पर गूंजेंगे देशभक्ति गाने, यात्रियों के बीच बनेगा बेहतर माहौल
Lucknow news
यूपी में ओला-उबर की मनमानी पर लगा 'ब्रेक', यात्रियों को मिलेगी सुरक्षा की गारंटी!
Muzaffarnagar news
मुजफ्फरनगर में कपड़ा बेचने पहुंचे चाचा-भतीजे पर हमला, नाम पूछकर कॉलोनी वालों ने पीटा
Lucknow news
लखनऊ और प्रयागराज का कायाकल्प: करोड़ों की विकास परियोजनाओं से मिलेगी शहर को नई पहचान