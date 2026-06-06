कितनी है सोने-चांदी की कीमत?

उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 6 जून 2026 को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत (Sona ka Bhav) ₹1,48,050 प्रति 10 ग्राम हो गई. 24 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹2,890 प्रति 10 ग्राम गिरी है. जबकि, 22 कैरेट सोना आज ₹1,41,000 प्रति 10 ग्राम हुआ है. आज 22 कैरेट गोल्ड की कीमत में ₹2,750 गिराटवट आई है.