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Gold Silver Rate Today: उत्तराखंड का सर्राफा बाजार में सुगबुगाहट, चांदी हजारों रुपये फिसली; जानिए आपके शहर में क्या है सोना की कीमत?

Sona Chandi Ka Bhav: आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले सोने के मूल्य की जांच कर लें. इसके लिए आप शहर के कई दुकानों में पूछताछ कर सकते हैं या फिर आप ज्वेलर्स को फोन कर सकते हैं. आज के लिए कीमत अपडेट नहीं होने के मामले में अपडेटेड डे प्राइस को गोल्ड प्राइस के रूप में दिखा रहे हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 07, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:13 AM IST
Gold Silver Rate Today: उत्तराखंड का सर्राफा बाजार में सुगबुगाहट, चांदी हजारों रुपये फिसली; जानिए आपके शहर में क्या है सोना की कीमत?
Image Credit: Gold Silver Rate

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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