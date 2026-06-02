Gold Silver Rate Today: उत्तराखंड के सर्राफा बाजार में सन्नाटा! आज नहीं बदले सोने-चांदी के दाम, देखिए कितनी है कीमत?

Uttarakhand Gold-Silver Rate Today 2 June 2026: सोना खरीदने से पहले सोने के मूल्य की जांच करनी चाहिए. इसके लिए आप शहर के कई दुकानों में पूछताछ कर सकते हैं या फिर आप ज्वेलर्स को फोन कर सकते हैं. आज के लिए कीमत अपडेट नहीं होने के मामले में अपडेटेड डे प्राइस को गोल्ड प्राइस के रूप में दिखा रहे हैं. जान लेते हैं आज के रेट...

सोने-चांदी की कीमतों में उथल-पुथल

इन दिनों सोने-चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. जिससे निवेशक भी हैरान है. हालांकि, आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं उत्तराखंड के बड़े शहरों में आज सोना-चांदी के ताजा रेट क्या है?

कितनी है सोने-चांदी की कीमत?

उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 2 जून 2026 को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत (Sona ka Bhav) ₹1,51,410 प्रति 10 ग्राम हो गई. जबकि, 22 कैरेट सोना आज ₹1,44,200 प्रति 10 ग्राम हुआ है. आज गोल्ड की कीमत बिल्कुल स्थिर बनी हुई है. 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है.

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अब अगर चांदी की कीमत की बात करें तो आज सिल्वर की कीमत ₹2,90,000 प्रति किलोग्राम है. आज चांदी की कीमत में स्थिर है. यानी इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

एक्सपर्ट्स की मानें तो सोने में गिरावट की मुख्य वजह मुनाफावसूली और भौतिक मांग में कमजोरी है. यानी तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा बुक किया और बाजार में खरीदारी धीमी पड़ गई. अभी सोना-चांदी की कीमतें फिलहाल ग्लोबल संकेतों और फेड के फैसलों पर निर्भर हैं. ऐसे में निवेशकों को बाजार की दिशा स्पष्ट होने का इंतजार करना चाहिए.

कृपया ध्यान दें

ये कीमतें अनुमानित हैं और वास्तविक बाजार मूल्य में भिन्नता हो सकती है. यहां ये भी ध्यान रखना होगा कि ये महज अनुमान है, जो सही या गलत दोनों साबित हो सकते हैं. यह जानकारी 2 जून 2026 को अपडेट की गई थी, इसलिए कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं.

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