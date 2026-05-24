Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3227497
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

Gold Silver Rate Today: उत्तराखंड सर्राफा बाजार: आज थम गई सोने और चांदी की चाल, जानिए 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड का ताजा भाव

Sona Chandi Ka Bhav: आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले सोने के मूल्य की जांच कर लें. इसके लिए आप शहर के कई दुकानों में पूछताछ कर सकते हैं या फिर आप ज्वेलर्स को फोन कर सकते हैं. आज के लिए कीमत अपडेट नहीं होने के मामले में अपडेटेड डे प्राइस को गोल्ड प्राइस के रूप में दिखा रहे हैं.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: May 24, 2026, 12:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Silver Rate
Gold Silver Rate

Uttarakhand Gold-Silver Rate Today 24 May 2026: सोना खरीदने से पहले सोने के मूल्य की जांच करनी चाहिए. इसके लिए आप शहर के कई दुकानों में पूछताछ कर सकते हैं या फिर आप ज्वेलर्स को फोन कर सकते हैं. आज के लिए कीमत अपडेट नहीं होने के मामले में अपडेटेड डे प्राइस को गोल्ड प्राइस के रूप में दिखा रहे हैं. जान लेते हैं आज के रेट...

सोने-चांदी की कीमतों में उथल-पुथल
इन दिनों सोने-चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. जिससे निवेशक भी हैरान है. आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में उथल-पुथल मची हुई है. ऐसे में आइए जानते हैं उत्तराखंड के बड़े शहरों में आज सोना-चांदी के ताजा रेट क्या है?

कितनी है सोने-चांदी की कीमत?
उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 24 मई 2026 को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत (Sona ka Bhav) ₹1,54,140 प्रति 10 ग्राम हो गई. आज गोल्ड स्टेबल है. जबकि, 22 कैरेट सोना आज ₹1,46,800 प्रति 10 ग्राम हुआ है. आज गोल्ड की कीमत स्टेबल है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अब अगर चांदी की कीमत की बात करें तो आज सिल्वर की कीमत ₹2,95,000 प्रति किलोग्राम है. आज चांदी की कीमत स्थिर है. इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
एक्सपर्ट्स  की मानें तो सोने में गिरावट की मुख्य वजह मुनाफावसूली और भौतिक मांग में कमजोरी है. यानी तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा बुक किया और बाजार में खरीदारी धीमी पड़ गई. अभी सोना-चांदी की कीमतें फिलहाल ग्लोबल संकेतों और फेड के फैसलों पर निर्भर हैं. ऐसे में निवेशकों को बाजार की दिशा स्पष्ट होने का इंतजार करना चाहिए.

कृपया ध्यान दें
ये कीमतें अनुमानित हैं और वास्तविक बाजार मूल्य में भिन्नता हो सकती है. यहां ये भी ध्यान रखना होगा कि ये महज अनुमान है, जो सही या गलत दोनों साबित हो सकते हैं. यह जानकारी 24 मई 2026 को अपडेट की गई थी, इसलिए कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं.

यह भी पढ़िए: Petrol Diesel Price Hike: उत्तराखंड में पेट्रोल-डीजल के फिर बढ़े दाम, जानिए आपके शहर में आज तेल कितना हुआ महंगा?

यह भी पढ़िए: Gas Cylinder Price Uttarakhand: उत्तराखंड में आज कितनी है गैस सिलेंडर की कीमत? तुरंत देखिए शहरवाइज LPG की रेट लिस्ट

TAGS

चांदी का भावGold Silver rate todayUttarakhand Gold Pricegold silver price hikeGold Silver CrashGold Silver Price CrashUttarakhand silver priceDehradun sone ka bhavsone ka bhav

Trending news

jaunpur news
जौनपुर: 46 लाख के गबन की जांच के दौरान बवाल, अधिकारियों के सामने ही भिड़े दो पक्ष
jaunpur news
जौनपुर: लाइन ठीक करने खंभे पर चढ़े संविदा लाइनमैन की करंट लगने से मौत!
UP Heatwave Alert
तवे सा तप रहा पूर्वी UP,कब होगी बारिश?गर्मी के टॉर्चर के बीच जानें बाकी जिलों का हाल
Sambhal news
संभल में 10 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन का मामला: डाक सहायक की बढ़ी मुश्किलें!
UPJEE-P
UP पॉलीटैक्निक प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी,नोट कर लें डेट,जल्द आएंगे एडमिट कार्ड
Lucknow news
लखनऊ कोडीन कफ सिरप घोटाला: 40,000 पन्नों की चार्जशीट में उजागर हुआ काला सच
Varanasi News
वाराणसी एयरपोर्ट पर दबोचे गए शहनाज़ और यूसुफ, ₹22 करोड़ का गांजा बरामद
UP News
UP से दिल्ली तक हलचल!युवा से अल्पसंख्यक मोर्चा तक बदलेंगे चेहरे, कभी भी आ सकती लिस्ट
up breaking news
UP Breaking News Live: बिजली आपूर्ति की समीक्षा कर रहे CM योगी, बसपा की अहम बैठक शुरू; यहां पढ़ें अपडेट्स
lpg cylinder price in up
यूपी में LPG सिलेंडर की नई कीमतें जारी, जानें आपके शहर में रसोई गैस सस्ती या महंगी