केदारनाथ यात्रा में उमड़ा भक्ति का सैलाब, एक सप्ताह में 2 लाख पार, डिजिटल पहरे में बाबा केदार की नगरी

Kedarnath Yatra 2026: उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए इस वर्ष श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा है जिसने पुराने सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं. 22 अप्रैल को मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही केदार घाटी भक्तों के जयकारों से गूंज उठी है. यात्रा की शुरुआत के पहले सप्ताह में ही तीर्थयात्रियों की संख्या ने नया इतिहास रच दिया है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मात्र सात दिनों के भीतर ही 2,07,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार का आशीर्वाद ले चुके हैं. यात्रा के सातवें दिन यानी मंगलवार को भक्तों का उत्साह अपने चरम पर था, जब एक ही दिन में 21,000 से ज्यादा लोगों ने मंदिर परिसर में दर्शन किए.

आधुनिक तकनीक और डिजिटल निगरानी का जाल

इतनी विशाल संख्या में पहुंच रही भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने तकनीक का सहारा लिया है. जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने बताया कि यात्रा मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए रुद्रप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक के पूरे मार्ग पर 90 से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं. इन कैमरों के जरिए हर संकरे मोड़ और पैदल मार्ग की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. जिला प्रशासन कार्यालय में एक मुख्य नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जहां से अधिकारी चौबीसों घंटे स्थिति का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके.

कमांड सेंटर और प्रशासनिक मुस्तैदी

भीड़ प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए केदारनाथ धाम में एक विशेष कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है. जिला मजिस्ट्रेट स्वयं इस केंद्र से व्यवस्थाओं की कमान संभाल रहे हैं. सुरक्षा के मोर्चे पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीमें तैनात की गई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज और धरातल पर मौजूद बल के बीच समन्वय स्थापित कर रही हैं. प्रशासन का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि दुर्गम रास्तों और बढ़ती भीड़ के बावजूद किसी भी यात्री को असुविधा न हो और कतारों को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाए.

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केदारनाथ यात्रा के शुरुआती रुझानों ने यह साबित कर दिया है कि बाबा केदार के प्रति भक्तों की श्रद्धा अटूट है. जहां एक ओर श्रद्धालुओं की भारी लहर प्रशासन के लिए एक चुनौती पेश कर रही है, वहीं दूसरी ओर बेहतर डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सजगता ने इस यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने में सफलता हासिल की है. आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अपनी निगरानी और सुरक्षा उपायों को और अधिक कड़ा कर दिया है ताकि हर श्रद्धालु एक सुखद और सुरक्षित यात्रा का अनुभव लेकर घर वापस लौटे.

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