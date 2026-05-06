आस्था का महासंगम: 13 साल बाद थाती गांव पहुंची ठटकिया नागराज की डोली, विदाई पर भावुक हुए श्रद्धालु

उत्तरकाशी न्यूज/हेमकांत नौटियाल: उत्तरकाशी जनपद के धनारी क्षेत्र में आस्था, परंपरा और लोकसंस्कृति का एक अद्भुत और विहंगम संगम देखने को मिला. क्षेत्र के प्रसिद्ध आराध्य ठटकिया नागराज देवता की पावन डोली पूरे 13 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अपने तीन दिवसीय प्रवास के लिए ऐतिहासिक और पौराणिक थाती गांव की थात (चौक) में पहुंची. 13 साल बाद हुए इस महामिलन को लेकर पूरे क्षेत्र में अभूतपूर्व उत्साह देखा गया और तीन दिनों तक पूरा धनारी क्षेत्र नागराज देवता की भक्ति के रंग में सराबोर रहा.

जयकारों और ढोल-दमाऊं की गूंज से गूंजा थाती गांव

आयोजन के समापन के दिन थाती गांव में भक्ति का माहौल अपने चरम पर था. जब ठटकिया नागराज देवता की पावन डोली थाती गांव की पौराणिक थात से बाहर निकली, तो पूरा आसमान नागराज देवता के जयकारों से गुंजायमान हो उठा. उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति के प्रतीक ढोल-दमाऊं और भंकोरे की थाप ने उपस्थित जनसमुदाय में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। इस पावन अवसर पर ग्रामीण खुद को रोक नहीं पाए और देव-डोली के चारों ओर पारंपरिक रासो नृत्य करते हुए झूम उठे. हर एक श्रद्धालु की आंखें और चेहरा अपने इष्ट देव के प्रति गहरी आस्था और कृतज्ञता के भाव से सराबोर दिखा.

उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, डोली ने किया समस्याओं का निवारण

तीन दिनों तक चले इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान में केवल थाती गांव ही नहीं, बल्कि आस-पास के दर्जनों गांवों से श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा. दूर-दराज से आए ध्याणियों (विवाहित बेटियों) और प्रवासियों ने भी इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए गांव का रुख किया. मान्यता है कि ठटकिया नागराज अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं. इसी आस्था के तहत देव-दरबार में ग्रामीणों ने अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएं देवता के सम्मुख रखीं. देव-डोली ने लोक-परंपरा के अनुसार थिरकते हुए और विशेष संकेतों के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान व मार्गदर्शन किया.

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अश्रुपूरित नेत्रों और खराब मौसम के बीच भावुक विदाई

धार्मिक प्रवास के समापन अवसर पर ठटकिया नागराज देवता की डोली ने संपूर्ण ग्रामवासियों को सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद दिया. इसके बाद डोली अपने मूल मंदिर कलीगांव के लिए रवाना हुई. विदाई की बेला बेहद भावुक कर देने वाली थी. विदाई के समय अचानक मौसम खराब हो गया और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई, लेकिन खराब मौसम भी भक्तों के कदमों को रोक नहीं सका.

ग्रामीणों ने अश्रुपूरित नेत्रों और भारी मन से अपने आराध्य देव को विदाई दी. अब एक बार फिर धनारी क्षेत्र के लोगों को अपने इष्ट देवता के दोबारा आगमन के लिए एक लंबा इंतजार करना होगा. लेकिन इस तीन दिवसीय आयोजन में जो श्रद्धा, अटूट विश्वास और जन-उत्साह देखने को मिला, उसने यह साबित कर दिया कि आधुनिकता के इस दौर में भी ठटकिया नागराज देवता आज भी इस पूरे क्षेत्र के जनमानस के जीवन और संस्कृति के सबसे गहरे केंद्र बिंदु हैं.