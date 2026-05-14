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डिजिटल इंडिया के दावों को मुंह चिढ़ाती उत्तरकाशी की जमीनी हकीकत: नेटवर्क की तलाश में पहाड़ों पर चढ़ते ग्रामीण

 Uttarkashi News: उत्तरकाशी में एक ओर केंद्र और राज्य सरकारें देश में 'डिजिटल इंडिया' और '5G क्रांति' का ढिंढोरा पीट रही हैं, वहीं उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी के कुछ गांव आज भी संचार के आदिम युग में जीने को मजबूर हैं.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 14, 2026, 09:07 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

उत्तरकाशी न्यूज/हेमकांत नौटियाल: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक ओर केंद्र और राज्य सरकारें देश में 'डिजिटल इंडिया' और '5G क्रांति' का ढिंढोरा पीट रही हैं, वहीं उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी के कुछ गांव आज भी संचार के आदिम युग में जीने को मजबूर हैं. जिला मुख्यालय से महज 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विकासखंड डुण्डा की ग्राम सभा पटूडी और ढुगलधार की स्थिति देखकर आधुनिक भारत के दावों की कलई खुलती नजर आती है. इन गांवों के लोग आज भी मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं, जबकि दुनिया तकनीक के मामले में कोसों आगे निकल चुकी है. 

नेटवर्क की आस में गुजरते घंटे
पटूडी और ढुगलधार के ग्रामीणों के लिए मोबाइल फोन आज भी केवल एक खिलौने जैसा है. गांव में मोबाइल टावर न होने के कारण नेटवर्क ढूंढना यहां के लोगों की दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है. ग्रामीण अपने परिजनों से बात करने के लिए घर की छतों, ऊंचे पेड़ों या दुर्गम पहाड़ियों की चोटियों पर मोबाइल टांगने को मजबूर हैं. सबसे भावुक दृश्य तब देखने को मिलता है जब बुजुर्ग माता-पिता अपने प्रवासियों और शहरों में रह रहे बच्चों की आवाज सुनने के लिए घंटों ऊंची चट्टानों पर इस उम्मीद में बैठकर सिग्नल का इंतजार करते हैं कि शायद मोबाइल की घंटी बज जाए.

विकास की राह में बाधक बना संचार का अभाव
आज के दौर में जब पढ़ाई से लेकर बैंकिंग तक सब कुछ ऑनलाइन सिमट गया है, इन गांवों के बच्चे और युवा खुद को पूरी तरह कटा हुआ महसूस कर रहे हैं.  मोबाइल नेटवर्क न होने से न केवल बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, बल्कि ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, बैंकिंग और स्वास्थ्य सुविधाएं भी पूरी तरह ठप हैं. स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति होने पर एम्बुलेंस बुलाना या डॉक्टरों से संपर्क करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है. संचार की इस भारी कमी के कारण इन गांवों से पलायन की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में नई पीढ़ी यहां रहने को तैयार नहीं है.

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आश्वासन की राजनीति और चुनाव बहिष्कार का ऐलान
ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और शासन-प्रशासन के अधिकारियों को इस गंभीर समस्या से अवगत कराया, लेकिन हर बार उन्हें केवल खोखले आश्वासन ही हाथ लगे. शासन की इस निरंतर अनदेखी से अब ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया है. प्रशासनिक उपेक्षा से आक्रोशित पटूडी और ढुगलधार के निवासियों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है. ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उनके गांव में मोबाइल टावर स्थापित कर नेटवर्क की समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे सामूहिक रूप से मतदान का बहिष्कार करेंगे. नेटवर्क नहीं तो वोट नहीं का यह संकल्प अब पूरे क्षेत्र में गूंज रहा है, जो सत्ता के गलियारों के लिए एक गंभीर संदेश है.

यह भी पढ़ें : सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे समेत 19 प्रस्तावों पर फैसला, धामी कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी

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