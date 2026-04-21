हल्द्वानी: फैक्ट्री के बाहर संग्राम, 12 मांगों पर सहमति के बाद भी ठनी, वेतन वृद्धि पर अड़े कर्मचारी

हल्द्वानी न्यूज/विनोद कांडपाल: उत्तराखंड के हल्द्वानी के क्षेत्र मोटाहल्दू स्थित मदरसन कंपनी में कर्मचारियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है. मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी फैक्ट्री के बाहर भारी संख्या में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे. हालांकि, सोमवार को हुई लंबी वार्ता के बाद कई बिंदुओं पर सहमति बनी थी, लेकिन वेतन वृद्धि के मुख्य मुद्दे पर मामला अभी भी फंसा हुआ है. इस बीच, राजनीतिक हस्तक्षेप और पुलिस के साथ हुई झड़प ने इस आंदोलन को और अधिक गर्मा दिया है.

जानें कितने मांगो को मिली सहमति

दरअसल, सोमवार को फैक्ट्री प्रबंधन और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच जिला प्रशासन की मौजूदगी में एक लंबी बैठक हुई थी. इस वार्ता के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले, जहाँ प्रबंधन ने कर्मचारियों की 14 में से 12 मांगों को स्वीकार कर लिया. इन मांगों में कार्यस्थल की सुविधाएं और अन्य भत्ते शामिल थे. लेकिन, आंदोलन की मुख्य जड़ 'सैलरी में बढ़ोतरी' (Wage Revision) है. कर्मचारी संगठन का कहना है कि वर्तमान महंगाई के दौर में मौजूदा वेतन बहुत कम है और जब तक प्रबंधन वेतन बढ़ाने का ठोस लिखित आश्वासन नहीं देता, तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे.

विपक्षी दलों की एंट्री और पुलिस से झड़प

मंगलवार को यह औद्योगिक विवाद उस समय राजनीतिक रंग लेने लगा जब कई विपक्षी दलों के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता कर्मचारियों को अपना समर्थन देने मोटाहल्दू पहुंच गए. बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले ही फैक्ट्री परिसर से कुछ दूरी पर कड़े बैरिकेड्स लगा दिए थे.

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जैसे ही नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़कर फैक्ट्री के अंदर या कर्मचारियों के प्रदर्शन स्थल तक जाने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोक लिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की हुई. स्थिति को बिगड़ते देख पुलिस ने जबरन आगे बढ़ रहे कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में ले लिया.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और प्रशासन की चेतावनी

घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह एक औद्योगिक विवाद है जिसे बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन बाहरी तत्वों को शांति व्यवस्था भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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