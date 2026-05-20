गंगा में चिकन बिरायानी फेंकने का वीडियो वायरल, धर्मनगरी में संत समाज ने जताई तीखी आपत्ति

Haridwar News: धर्मनगरी हरिद्वार से जिहादियों की कट्टरपंथी सामने आई है. यहां मां गंगा के अंदर चिकन बिरयानी डालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हरिद्वार में लगातार लाखों की संख्या में चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर यात्रा शुरू कर रहे हैं. ऐसे में इस तरह की घटना कटटरपंथी मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं. इस घटना को लेकर हरिद्वार के साधु संतों में आक्रोश है.

गंगा में चि​कन बिरयानी फेंकने का वीडियो वायरल

हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर की गंगनहर में चिकन बिरयानी डालने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नीले ड्रम में भरा चिकन बिरयानी गंगा में फेंका जा रहा है. इसका स्थानीय युवक द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया वायरल कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद संत समाज में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. ज्वालापुर क्षेत्र से जुड़े इस वीडियो में एक नीले ड्रम से बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री गंगा में डाली जा रही थी.

साधु संतों में आक्रोश

इस घटना को लेकर संतों ने कहा कि मां गंगा करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र हैं और इस तरह की हरकतें धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली हैं. महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने आरोप लगाया कि कुछ कट्टरपंथी तत्व जानबूझकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करते हैं. तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने कहा कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि सनातन आस्था की जीवनरेखा है और इसमें इस प्रकार की सामग्री फेंकना अस्वीकार्य है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग

संतों ने मांग की है कि वीडियो की सत्यता की जांच कर दोषियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. वहीं, समाजसेवियों द्वारा हरिद्वार पुलिस को ​लिखित में शिकायत भी दी गई है. इसमें आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. हरिद्वार पुलिस का कहना है कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

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