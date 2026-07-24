/जंतर-मंतर से इस्तीफा देने वाले पुलिस कॉन्स्टेबल का गैंगस्टर कनेक्शन! अब सामने आई पूरी कहानी

कुछ समय बाद जब महिला को अपनी जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े की जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध किया. आरोप है कि इसके बाद महिला और उसके बच्चों को फिर से धमकाया जाने लगा. पुलिस के अनुसार, इस पूरे मामले में गैंग के कई लोगों की भूमिका सामने आई. इसी जांच के दौरान पुलिस ने शेर सिंह नाम के एक आरोपी की भूमिका को भी गंभीरता से लिया. पुलिस का आरोप है कि उस समय शेर सिंह उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात था. आरोप है कि उसने अपने पद का कथित तौर पर दुरुपयोग करते हुए गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि से जेल और कोर्ट में मुलाकात की और महिला पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया. बता दें कि हाल ही में कांस्टेबल शेर सिंह ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन के दौरान उत्तराखंड पुलिस की सेवा से इस्तीफा का ऐलान किया था.