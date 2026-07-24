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जंतर-मंतर से इस्तीफा देने वाले पुलिस कॉन्स्टेबल का गैंगस्टर कनेक्शन! अब सामने आई पूरी कहानी

Uttarakhand News: हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र से सामने आई यह कहानी अपराध, डर और जमीन के विवाद से जुड़ी है. पुलिस के अनुसार, कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि के नाम से संचालित कथित आपराधिक गैंग के सदस्यों पर एक विधवा महिला और उसके परिवार को डराने-धमकाने का आरोप है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 24, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:13 PM IST
जंतर-मंतर से इस्तीफा देने वाले पुलिस कॉन्स्टेबल का गैंगस्टर कनेक्शन! अब सामने आई पूरी कहानी

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