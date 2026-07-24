/जंतर-मंतर से इस्तीफा देने वाले पुलिस कॉन्स्टेबल का गैंगस्टर कनेक्शन! अब सामने आई पूरी कहानी

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Uttarakhand News: हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र से सामने आई यह कहानी अपराध, डर और जमीन के विवाद से जुड़ी है. पुलिस के अनुसार, कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि के नाम से संचालित कथित आपराधिक गैंग के सदस्यों पर एक विधवा महिला और उसके परिवार को डराने-धमकाने का आरोप है. आरोप है कि महिला के परिवार के दो सदस्यों पर पहले गोली चलाई गई थी. इस घटना के बाद महिला इतनी डर गई कि उसे अपने बच्चों के साथ रुड़की छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ा. इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई की.
प्रवीण वाल्मीकि पर पहले से दर्ज हैं कई आपराधिक मामले
पुलिस के मुताबिक, हरिद्वार और देहरादून जिलों में प्रवीण वाल्मीकि के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध वसूली, अपहरण और जमीन पर अवैध कब्जे जैसे कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस का दावा है कि प्रवीण वाल्मीकि एक आपराधिक गैंग का संचालन करता रहा है और उसके गैंग से जुड़े कई लोगों के खिलाफ भी अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है. वर्तमान में प्रवीण वाल्मीकि जेल में बंद है और सजा काट रहा है.
जमीन का पता चला तो महिला ने किया विरोध
कुछ समय बाद जब महिला को अपनी जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े की जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध किया. आरोप है कि इसके बाद महिला और उसके बच्चों को फिर से धमकाया जाने लगा. पुलिस के अनुसार, इस पूरे मामले में गैंग के कई लोगों की भूमिका सामने आई. इसी जांच के दौरान पुलिस ने शेर सिंह नाम के एक आरोपी की भूमिका को भी गंभीरता से लिया. पुलिस का आरोप है कि उस समय शेर सिंह उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात था. आरोप है कि उसने अपने पद का कथित तौर पर दुरुपयोग करते हुए गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि से जेल और कोर्ट में मुलाकात की और महिला पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया. बता दें कि हाल ही में कांस्टेबल शेर सिंह ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन के दौरान उत्तराखंड पुलिस की सेवा से इस्तीफा का ऐलान किया था.
जेल में गैंगस्टर से मुलाकात कर धमकाने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, शेर सिंह ने कथित तौर पर प्रवीण वाल्मीकि से सितारगंज जेल और रुड़की कोर्ट में कई बार मुलाकात की. आरोप है कि इन मुलाकातों के दौरान महिला और उसके परिवार पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने की कोशिश की गई. पुलिस के अनुसार, मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा. आरोप है कि जब प्रवीण वाल्मीकि किसी मामले में रुड़की कोर्ट में पेशी के लिए आया तो महिला को भी उसके पास ले जाया गया और वहां उसे कथित तौर पर डराया-धमकाया गया. पुलिस का दावा है कि इस पूरी कार्रवाई का मकसद महिला को दबाव में लाना और जमीन से जुड़े विवाद को अपने पक्ष में बनाए रखना था.
हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि अदालत में होने वाली न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही मानी जाएगी. पुलिस ने जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है.
गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर जमीन बेचने का आरोप
जांच एजेंसियों के अनुसार, शेर सिंह पर आरोप है कि उसने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर महिला की जमीन को कथित तौर पर बेचने और उससे अवैध आर्थिक लाभ हासिल करने में भूमिका निभाई. पुलिस का कहना है कि इस मामले में दस्तावेजों की जांच, आरोपियों की भूमिका और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई.
पुलिस के मुताबिक, यह मामला सिर्फ जमीन के विवाद तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कथित तौर पर आपराधिक दबाव और धमकी का इस्तेमाल भी किया गया. महिला के परिवार के साथ हुई घटनाओं और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया.
गंगनहर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा
इस पूरे मामले को लेकर हरिद्वार जिले के गंगनहर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस के अनुसार, मुकदमा संख्या 415/25 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी के साथ बीएनएस की धारा 111(2बी), 351(2) और 352 के तहत कार्रवाई की गई.
इन धाराओं में धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल, आपराधिक साजिश और धमकी से जुड़े गंभीर आरोप शामिल हैं. पुलिस ने मामले की जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों को आधार बनाकर आरोपी शेर सिंह को गिरफ्तार किया.
15 सितंबर 2025 को गिरफ्तार हुआ था शेर सिंह
पुलिस के अनुसार, मामले की जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शेर सिंह को 15 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सामने आने के बाद ही यह कार्रवाई की गई.
यह मामला इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि आरोपी शेर सिंह उस समय उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात था. उस पर आरोप है कि उसने पुलिस विभाग में अपनी स्थिति का कथित रूप से गलत इस्तेमाल करते हुए गैंगस्टर से संपर्क किया और पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने में भूमिका निभाई.
हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आया आरोपी
पुलिस की जानकारी के मुताबिक, शेर सिंह को बाद में नैनीताल हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. इसके बाद 7 नवंबर 2025 को वह जेल से बाहर आया. हालांकि, जमानत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और अदालत में होने वाली सुनवाई के आधार पर ही आरोपों पर अंतिम फैसला होगा.