हरिद्वार में ऑनलाइन ऐप से नॉनवेज डिलीवरी पर हंगामा, अखंड परशुराम अखाड़े ने प्रशासन से लगाई रोक की मांग

Haridwar News/ करण खुराना: धर्मनगरी हरिद्वार में मांस और मदिरा की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध के बावजूद ऑनलाइन माध्यम से प्रतिबंधित क्षेत्र में नॉनवेज की डिलीवरी किए जाने का मामला सामने आने के बाद संत समाज और धार्मिक संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है. श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने एक प्रयोग के माध्यम से यह दावा किया कि मोबाइल ऐप के जरिए हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र के प्रतिबंधित इलाके में आसानी से मांस की डिलीवरी कराई जा रही है.

पिछले कई दिनों से मिल रही शिकायतें

इस मामले को लेकर अखाड़े के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन से ऐसी सेवाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. अखाड़े के पदाधिकारियों की मानें तो पिछले कई दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी. हरिद्वार के प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऑनलाइन माध्यम से मांस की सप्लाई की जा रही है. शिकायतों की पुष्टि करने के लिए अखाड़े ने खुद एक ऑनलाइन ऑर्डर कर प्रयोग किया.

बताया गया कि पहले एक रेस्टोरेंट से नॉनवेज का ऑर्डर दिया गया और बाद में उसकी डिलीवरी के लिए एक ऐप के माध्यम से रैपिडो चालक को बुक किया गया. कुछ ही देर में पार्सल हरिद्वार के ओम पुल और सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के गेस्ट हाउस के पास गंगा किनारे पहुंचा दिया गया.

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आधे घंटे में प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंचा पार्सल

अखाड़े के सदस्यों का कहना है कि यह पूरा घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है कि नगर निगम के नियमों और तीर्थ की मर्यादा की खुलेआम अनदेखी की जा रही है. उनका आरोप है कि ऑनलाइन ऐप कंपनियां बिना किसी जांच-पड़ताल के प्रतिबंधित वस्तुओं की भी डिलीवरी कर रही हैं. इससे न सिर्फ हरिद्वार की धार्मिक मर्यादा प्रभावित हो रही है, बल्कि भविष्य में सुरक्षा संबंधी खतरे भी पैदा हो सकते हैं.

ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि हरिद्वार एक पवित्र तीर्थनगरी है, जहां सालों से मांस और मदिरा पर प्रतिबंध लागू है. इसके बावजूद अगर ऑनलाइन ऐप के जरिए प्रतिबंधित वस्तुएं आसानी से पहुंचाई जा रही हैं तो यह प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जल्द ही जिलाधिकारी और नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त से मुलाकात की जाएगी और ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी.

'तीर्थ की मर्यादा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं'

जूना अखाड़े के संत स्वामी कार्तिक गिरी ने भी इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हरिद्वार केवल एक शहर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है. यहां की धार्मिक परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि आज तकनीक और ऐप आधारित सेवाओं के नाम पर बिना किसी नियंत्रण के सामान की डिलीवरी की जा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है.

उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया तो संत समाज आंदोलन करने को मजबूर होगा. उनका कहना था कि इस तरह की सेवाओं के माध्यम से भविष्य में किसी भी तरह की प्रतिबंधित या संदिग्ध वस्तु को भी कहीं पहुंचाया जा सकता है, इसलिए समय रहते नियंत्रण बेहद जरूरी है.

कथा व्यास पंडित ने उठाए सवाल

कथा व्यास पंडित पवन कृष्ण आचार्य ने कहा कि लगातार शिकायतें मिलने के बाद पूरे मामले की वास्तविकता जानने के लिए यह प्रयोग किया गया था. उन्होंने बताया कि जिस क्षेत्र में नगर निगम के नियमों के अनुसार मांस और मदिरा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं. वहां कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन डिलीवरी हो जाना चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि यह केवल धार्मिक भावनाओं का मामला नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का भी विषय है. अगर बिना जांच के किसी भी प्रकार का पार्सल प्रतिबंधित क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता है तो यह सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी खतरा साबित हो सकता है. उन्होंने मांग की कि इस मामले में जिम्मेदार कंपनियों और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

डिलीवरी करने वाले ने जताई अनभिज्ञता

वहीं पार्सल पहुंचाने वाले युवक ने कहा कि उसे पार्सल के अंदर क्या है इसकी जानकारी नहीं थी. उसका कहना था कि वह केवल ऐप के माध्यम से मिली बुकिंग के आधार पर पार्सल पहुंचाने का काम करता है. युवक ने बताया कि यदि वह पार्सल की सील खोलता तो उसकी नौकरी जा सकती थी. उसने यह भी स्वीकार किया कि उसे जानकारी है कि हरिद्वार में मांस और मदिरा पर प्रतिबंध है, लेकिन उसे यह नहीं बताया गया था कि पार्सल में क्या सामग्री है.

प्रशासन से कार्रवाई की मांग

इस मामले के सामने आने के बाद अब संत समाज और धार्मिक संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में ऑनलाइन माध्यम से प्रतिबंधित वस्तुओं की डिलीवरी पर सख्त निगरानी रखी जाए. इसके साथ ही ऐसी कंपनियों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए आवश्यक प्रतिबंध लगाए जाएं. ताकि तीर्थनगरी की मर्यादा बनी रहे और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस न पहुंचे.

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