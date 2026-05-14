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ऑपरेशन प्रहार में हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 78 लाख की स्मैक के साथ 'हसीन तोता' गिरफ्तार

Haridwar News: हरिद्वार में नशे के काले कारोबार के विरुद्ध हरिद्वार पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नवनीत सिंह भुल्लर के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन प्रहार” के तहत पुलिस ने मंगलौर क्षेत्र से एक शातिर नशा तस्कर को दबोचने में सफलता पाई है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 14, 2026, 09:47 AM IST
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ऑपरेशन प्रहार में हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 78 लाख की स्मैक के साथ 'हसीन तोता' गिरफ्तार

हरिद्वार न्यूज/करण खुराना: उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में नशे के काले कारोबार के विरुद्ध हरिद्वार पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नवनीत सिंह भुल्लर के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन प्रहार” के तहत पुलिस ने मंगलौर क्षेत्र से एक शातिर नशा तस्कर को दबोचने में सफलता पाई है. यह कार्रवाई कोतवाली मंगलौर पुलिस और सीआईयू रुड़की की संयुक्त टीम द्वारा अंजाम दी गई, जिसने नशे की एक बड़ी खेप को बाजार में खपने से पहले ही पकड़ लिया.

जानें क्या है मामला ? 
मंगलवार शाम को जब पुलिस और सीआईयू की संयुक्त टीम मंगलौर क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की सघन चेकिंग कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार युवक पुलिस को देखकर सकपका गया. संदेह होने पर टीम ने घेराबंदी कर उसे रोका और जब उसकी तलाशी ली गई, तो उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध स्मैक बरामद हुई. तौल करने पर बरामद स्मैक की कुल मात्रा 260 ग्राम पाई गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 78 लाख रुपये बताई जा रही है.

 

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पकड़े गए आरोपी की पहचान हसीन उर्फ तोता, पुत्र सईद, निवासी ग्राम लादपुर कला, थाना लक्सर के रूप में हुई है. पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से क्षेत्र में नशे की तस्करी के अवैध धंधे में लिप्त था. पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और तस्करी में प्रयुक्त की जा रही मोटरसाइकिल को भी अपने कब्जे में ले लिया है. इस बड़ी बरामदगी ने क्षेत्र में सक्रिय नशा माफियाओं के नेटवर्क को तगड़ा झटका दिया है.

हरिद्वार पुलिस का कहना है कि जिले को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ “ऑपरेशन प्रहार” के तहत लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अब इस बात की गहनता से तफ्तीश कर रही है कि आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में स्मैक कहां से लेकर आया था और इसे किन-किन क्षेत्रों में किन लोगों को बेचा जाना था. पुलिस प्रशासन का लक्ष्य न केवल छोटे तस्करों को पकड़ना है, बल्कि नशे की इस पूरी सप्लाई चेन को ध्वस्त करना है ताकि युवाओं को नशे की गर्त में जाने से बचाया जा सके. आरोपी के विरुद्ध संबंधित कानूनी धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

यह भी पढ़ें : हरिद्वार में मदरसों पर प्रशासन सख्त, 131 की जांच में 23 की अनियमितताएं उजागर
 

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