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मासूम की जिंदगी पर मंडरा रहा था तंत्र-मंत्र का साया, हरिद्वार पुलिस ने 20 घंटे में फैलाया 'सुरक्षा का कवच', सकुशल लौटा 'कन्हैया'

हरिद्वार पुलिस ने 3 वर्षीय बच्चे के अपहरण के मामले का महज 20 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है.  शादी समारोह के दौरान लापता हुए बच्चे के अपहरण के पीछे तंत्र-मंत्र और जादू-टोने की बात सामने आई है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 16, 2026, 11:39 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

हरिद्वार/करण खुराना: हरिद्वार पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक मासूम बच्चे के अपहरण के सनसनीखेज मामले का महज 20 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने 3 वर्षीय बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. चौंकाने वाली बात यह है कि इस अपहरण के पीछे तंत्र-मंत्र और जादू-टोने की खौफनाक साजिश सामने आई है. मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य की तलाश सरगर्मी से की जा रही है. एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी.

कहां की है ये घटना?
14 मई को झबरेड़ा के भगतोवाली गांव निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली झबरेड़ा में शिकायत देकर बताया कि शादी समारोह के दौरान उसका 3 वर्षीय बच्चा अचानक लापता हो गया. काफी तलाश के बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नवनीत सिंह ने तुरंत टीम गठित कर बच्चे की सकुशल बरामदगी के निर्देश दिए.

पुलिस टीम ने सर्विलांस, कॉल डिटेल और मुखबिर तंत्र की मदद से संदिग्ध गरजा उर्फ गजे को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर बच्चे के अपहरण की बात कबूल की. पूछताछ में यह भी सामने आया कि बच्चे का अपहरण तंत्र-मंत्र और जादू-टोने के लिए किया गया था.

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इसके बाद पुलिस टीम सकरपुर गांव से पुरकाजी रोड स्थित एलबीएस भट्टे के पास पहुंची, जहां एक व्यक्ति बच्चे को लेकर खड़ा दिखाई दिया. पुलिस को देखकर आरोपी बच्चे को छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को अपने संरक्षण में लिया और बिना कोई वक्त गंवाए उसे माता-पिता को सौंप दिया. बच्चे को सही-सलामत वापस पाकर परिजनों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पुलिस प्रशासन का आभार जताया."

एसपी देहात ने क्या बताया?
एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसने तंत्र-मंत्र की बात स्वीकार की है. घटना में शामिल दो अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. उन्होंने दावा किया कि जल्द ही बाकी के दोनों आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे. 

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