/हरितालिका तीज अब सरकारी स्तर पर होगा और भव्य, धामी बोले- गोर्खाली समाज का उत्तराखंड की तरक्की में बड़ा योगदान

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देहरादून के जसवंत सिंह ग्राउंड, गढ़ी कैंट में रविवार को गोर्खाली महिला हरितालिका तीज उत्सव का आयोजन हुआ. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने गोर्खाली समाज की माताओं और बहनों को हरितालिका तीज की शुभकामनाएं दीं और उनके सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरितालिका तीज को सरकारी स्तर पर अब और अधिक भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसे पारंपरिक पर्व नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, परंपराओं और जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं.
संस्कृति की सबसे बड़ी संरक्षक महिलाएं
मुख्यमंत्री ने हरितालिका तीज को माता पार्वती की तपस्या, विश्वास, समर्पण और शक्ति का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि यह पर्व दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है.
उन्होंने कहा कि माताएं और बहनें हमारी संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की सबसे बड़ी संरक्षक हैं. उनके प्रयासों से भाषा, लोक परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रही है.
उत्तराखंड की तरक्की में बड़ा योगदान
मुख्यमंत्री ने गोर्खाली समाज की वीरता, निष्ठा, मेहनत और राष्ट्रभक्ति की सराहना की. उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में गोर्खा वीरों ने हमेशा साहस और शौर्य का परिचय दिया है. देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की भावना पर पूरे देश को गर्व है.
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की विकास यात्रा में भी गोर्खाली समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. शिक्षा, खेल, कला-साहित्य और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में समाज के लोगों ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से प्रदेश की प्रगति में भूमिका निभाई है.
शहीद द्वार से याद होगा बलिदान
मुख्यमंत्री ने बताया कि रविवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र में अमर शहीद कप्तान दल बहादुर थापा की स्मृति में बनने वाले ‘आजाद हिन्द फौज शहीद द्वार’ का शिलान्यास भी किया गया है.
उन्होंने कहा कि यह शहीद द्वार गोर्खा समाज के शौर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बनेगा. साथ ही आने वाली पीढ़ियों को गोर्खा समाज के बलिदान और देश के प्रति समर्पण से परिचित कराने का काम करेगा.
भारत-नेपाल रिश्ते परिवार जैसे
मुख्यमंत्री ने भारत और नेपाल के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सिर्फ पड़ोसी का रिश्ता नहीं है, बल्कि सदियों पुराने सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध हैं.
उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र से होने के कारण उन्होंने भारत और नेपाल की साझा संस्कृति और आपसी जुड़ाव को करीब से महसूस किया है. नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा पर उन्होंने प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि इस मुश्किल समय में भारत नेपाल के साथ खड़ा है.
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सशक्तीकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. इसी दिशा में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है.
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर भी काम किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश में 3 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं. उन्होंने कहा कि ये महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बनने के साथ अपने परिवार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी योगदान दे रही हैं. राज्य सरकार मातृशक्ति के सशक्तीकरण और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.