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हरितालिका तीज अब सरकारी स्तर पर होगा और भव्य, धामी बोले- गोर्खाली समाज का उत्तराखंड की तरक्की में बड़ा योगदान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित गोर्खाली महिला हरितालिका तीज उत्सव में हिस्सा लिया. उन्होंने ऐलान किया कि अब हरितालिका तीज उत्सव को सरकारी स्तर पर और अधिक भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने गोर्खाली समाज के उत्तराखंड की विकास यात्रा में योगदान और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकार की योजनाओं को भी गिनाया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 08, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:22 PM IST
हरितालिका तीज अब सरकारी स्तर पर होगा और भव्य, धामी बोले- गोर्खाली समाज का उत्तराखंड की तरक्की में बड़ा योगदान

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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