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लू के कहर से उत्तर भारत बेहाल, नैनीताल में बदला स्कूल टाइम, बच्चों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी

Nainital School Timing Change: उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, और हालात दिन-ब-दिन डरावने होते जा रहे हैं। हल्द्वानी में तापमान लगातार 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 27, 2026, 04:35 PM IST
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सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

हल्द्वानी/विनोद कांडपाल: पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है. उत्तराखंड के हल्द्वानी में तापमान लगातार 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है.

बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता
हीट वेव के अलर्ट के चलते नैनीताल जिले के मैदानी इलाकों में स्कूलों का समय बदलकर सुबह 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक कर दिया गया है, ताकि बच्चों को तेज धूप और गर्मी से बचाया जा सके. इसके साथ ही सभी स्कूलों में ठंडे पानी और फर्स्ट एड (मेडिकल) बॉक्स की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी कर दी है.

चौराहों पर पानी, प्रशासन अलर्ट पर
जिलाधिकारी नैनीताल, ललित मोहन रयाल ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख चौराहों पर पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है. साथ ही बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

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अस्पतालों में बढ़ रहे केस, डॉक्टरों की चेतावनी
डॉक्टर रवि अदखला के अनुसार, इस भीषण गर्मी में बच्चों में डायरिया और डिहाइड्रेशन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, कई बच्चों को अस्पताल में भर्ती तक करना पड़ रहा है. उन्होंने सलाह दी कि लंबी यात्रा के दौरान ORS जरूर साथ रखें और खानपान में विशेष सतर्कता बरतें.

लू का कहर जारी, राहत की आस सिर्फ बारिश से
गर्मी का असर सड़कों पर भी साफ दिख रहा है, दोपहर के समय आवाजाही कम हो गई है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं. लू के थपेड़ों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है. अब लोगों की नजरें आसमान पर टिकी हैं, उम्मीद है कि जल्द ही बारिश की कुछ बूंदें गिरें और इस भीषण गर्मी से राहत मिले. 

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