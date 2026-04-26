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गंगोत्री-यमुनोत्री मार्गों पर दौड़ेगी हाईटेक बुलेट, श्रद्धालुओं की यात्रा होगी सुगम,पुलिस का नया कदम

Uttarkashi News: विश्वप्रसिद्ध चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस ने एक बड़ी पहल की है. दुर्गम पहाड़ी रास्तों और संकरी सड़कों पर यातायात व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए अब गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर पुलिस की हाईटेक बुलेट मोटरसाइकिलें गश्त करती नजर आएंगी. 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 26, 2026, 03:50 PM IST
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गंगोत्री-यमुनोत्री मार्गों पर दौड़ेगी हाईटेक बुलेट, श्रद्धालुओं की यात्रा होगी सुगम,पुलिस का नया कदम

उत्तरकाशी न्यूज/हेमकांत नौटियाल : उत्तराखंड की विश्वप्रसिद्ध चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस ने एक बड़ी पहल की है. दुर्गम पहाड़ी रास्तों और संकरी सड़कों पर यातायात व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए अब गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर पुलिस की हाईटेक बुलेट मोटरसाइकिलें गश्त करती नजर आएंगी. पुलिस मुख्यालय द्वारा जनपद को आवंटित की गई 5 आधुनिक बुलेट्स को पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है. 

जानिए पूरी बात ? 
चारधाम यात्रा के दौरान उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आने वाले दोनों धामों गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है.  संकरे मार्गों पर अक्सर वाहनों के खराब होने या भूस्खलन के कारण जाम की स्थिति बन जाती है.  ऐसे में बड़े पुलिस वाहनों का मौके पर पहुँचना चुनौतीपूर्ण होता है. इन आधुनिक बुलेट मोटरसाइकिलों की तैनाती का मुख्य उद्देश्य "क्विक रिस्पॉन्स" सुनिश्चित करना है. ये मोटरसाइकिलें न केवल जाम खुलवाने में मददगार साबित होंगी, बल्कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में पुलिस बल को तेजी से घटनास्थल तक पहुँचाने में सक्षम होंगी. 

पुलिस अधीक्षक ने दिखाई हरी झंडी
जनपद की पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने पुलिस लाइन से इन हाईटेक बुलेट्स को हरी झंडी दिखाकर यात्रा रूटों के लिए रवाना किया.  इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ये वाहन विशेष रूप से उन संवेदनशील क्षेत्रों के लिए हैं जहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ कठिन हैं.  उन्होंने कहा कि पुलिस का लक्ष्य यात्रियों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी श्रद्धा पूर्ण कर सकें. 

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इन बुलेट मोटरसाइकिलों की प्रमुख विशेषताएँ
पुलिस को आवंटित की गई ये मोटरसाइकिलें सामान्य बुलेट्स से तकनीक के मामले में उन्नत हैं। इनमें निम्नलिखित सुविधाएँ शामिल की गई हैं:

हाई-डेफिनिशन संचार उपकरण: तत्काल सूचना आदान-प्रदान के लिए वायरलेस सेट
पब्लिक एड्रेस सिस्टम: भीड़ को नियंत्रित करने और निर्देश देने के लिए लाउडस्पीकर की सुविधा
आपातकालीन लाइटें: रात के समय या धुंध में दृश्यता बढ़ाने के लिए विशेष फ्लैशर लाइट्स
फर्स्ट-एड किट: यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए आवश्यक दवाइयाँ और उपकरण

श्रद्धालुओं की सहायता और सुरक्षा पर जोर
यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के मार्ग कई स्थानों पर अत्यधिक दुर्गम हैं. बारिश के समय या भारी ट्रैफिक के दौरान इन मार्गों पर पुलिस की उपस्थिति अनिवार्य होती है. ये हाईटेक बुलेट्स अब "मोबाइल पुलिस पोस्ट" के रूप में कार्य करेंगी. पुलिसकर्मी इन पर सवार होकर लगातार गश्त करेंगे, जिससे न केवल अपराधों पर नियंत्रण रहेगा, बल्कि यात्रियों को मार्ग की जानकारी और अन्य सहायता भी आसानी से मिल सकेगी. 

यह भी पढ़ें : Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, मैदानी जिलों में गर्मी से बुरा हाल, पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी के आसार
 

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