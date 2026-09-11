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हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी पहचान और अस्तित्व का आधार... हिमालय दिवस पर CM धामी ने कही बड़ी बात

हिमालय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि हिमालय सिर्फ पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि उत्तराखंड की पहचान, संस्कृति और अस्तित्व का आधार है. मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हिमालय को बचाने के लिए जनभागीदारी और पर्यावरण व अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन को जरूरी बताया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 11, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:46 PM IST
हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी पहचान और अस्तित्व का आधार... हिमालय दिवस पर CM धामी ने कही बड़ी बात

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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