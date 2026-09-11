/हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी पहचान और अस्तित्व का आधार... हिमालय दिवस पर CM धामी ने कही बड़ी बात

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हिमालय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि हिमालय हमारे लिए सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है. यह हमारी पहचान, संस्कृति और अस्तित्व का आधार है. सदियों से हिमालय ऋषियों, मुनियों, साधकों और विचारकों की तपोभूमि रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय उत्तराखंड के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है. इसलिए इसका संरक्षण केवल किसी एक संस्था या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें सभी की भागीदारी जरूरी है.
जलवायु परिवर्तन से चुनौती
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हिमालय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रहा है. ऐसे में भावी पीढ़ियों के लिए हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को बचाकर रखना हम सभी का दायित्व है.
उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में सामाजिक विकास की जरूरतों को देखते हुए पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा. विकास ऐसा हो जिसमें प्रकृति का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके.
विकास और प्रकृति में संतुलन
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों के विकास के लिए इकॉलोजी और इकोनॉमी के बीच समन्वय जरूरी है. केवल आर्थिक विकास पर ध्यान देने के बजाय हिमालय के प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना होगा.
उन्होंने कहा कि हिमालय आने वाली पीढ़ियों की भी धरोहर है. इसलिए आज लिए गए फैसलों में भविष्य की जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखना जरूरी है.
जनभागीदारी सबसे जरूरी
मुख्यमंत्री ने हिमालय के संरक्षण में जनभागीदारी को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ जुड़ाव की परंपरा उत्तराखंड की संस्कृति का हिस्सा रही है.
उन्होंने हरेला पर्व का उदाहरण देते हुए कहा कि यह प्रकृति से जुड़ने की हमारे पूर्वजों की दूरगामी सोच का परिणाम है. ऐसे पर्व लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के साथ प्रकृति के करीब लाने का काम करते हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय हमारे जीवन से जुड़ा विषय है और इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हम सभी की है. आने वाली पीढ़ियों के लिए हिमालय को सुरक्षित रखना सामूहिक जिम्मेदारी है.