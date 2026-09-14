/हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का आधार: CM धामी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदी दिवस पर देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में ‘हिमालयन संस्कृति’ पत्रिका के प्रवेशांक का विमोचन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिमालय सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है. यह भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक चेतना का महत्वपूर्ण आधार है. उन्होंने हिमालयी संस्कृति और लोक परंपराओं को बचाने को सामूहिक जिम्मेदारी बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘हिमालयन संस्कृति’ के जरिए हिमालयी राज्यों की लोक आस्थाओं, रीति-रिवाजों, लोक कला, लोक साहित्य, इतिहास और विरासत को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है. पत्रिका के जरिए युवा पीढ़ी को भी हिमालय की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान से जोड़ने की कोशिश की गई है. उन्होंने इस पहल को सराहनीय बताया.
हिमालयी विरासत बचाना जरूरी
धामी ने कहा कि हिमालयी लोक परंपराओं और विरासत का संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है. उनके मुताबिक पत्रिका हिमालयी समाज की जीवंत सांस्कृतिक विरासत के लिए संदर्भ-स्रोत बन सकती है. साथ ही इससे हिमालयी पर्यावरण के संरक्षण और उसके प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा मिलेगा. पत्रिका में संस्कृति के साथ पर्यावरण से जुड़े पहलुओं को भी जगह दी गई है.
लोक स्मृतियों को सहेजने की कोशिश
पत्रिका के संपादक रजनीश कौंसवाल ने बताया कि विशेषांक में हिमालयी संस्कृति के अलग-अलग पक्षों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है. इसमें लोक स्मृतियों, पारंपरिक ज्ञान, लोक कलाओं, सामाजिक सरोकारों और पर्यावरणीय चेतना को दस्तावेज के रूप में संरक्षित करने पर जोर दिया गया है. इसका उद्देश्य हिमालयी समाज की सांस्कृतिक विरासत को सामने लाना है.
कार्यक्रम में कई लोग रहे मौजूद
विमोचन कार्यक्रम में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, विनोद खंडूरी, बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष प्रसाद सती, सदस्य राजपाल जड़धारी, विपिन और वरिष्ठ पत्रकार हरीश कोठारी समेत कई लोग मौजूद रहे. संस्कृति प्रेमियों और अन्य गणमान्य लोगों ने पत्रिका के संपादक रजनीश कौंसवाल को इस पहल के लिए शुभकामनाएं दीं.