/हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का आधार: CM धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदी दिवस पर देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में ‘हिमालयन संस्कृति’ पत्रिका के प्रवेशांक का विमोचन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिमालय सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है. यह भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक चेतना का महत्वपूर्ण आधार है. उन्होंने हिमालयी संस्कृति और लोक परंपराओं को बचाने को सामूहिक जिम्मेदारी बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘हिमालयन संस्कृति’ के जरिए हिमालयी राज्यों की लोक आस्थाओं, रीति-रिवाजों, लोक कला, लोक साहित्य, इतिहास और विरासत को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है. पत्रिका के जरिए युवा पीढ़ी को भी हिमालय की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान से जोड़ने की कोशिश की गई है. उन्होंने इस पहल को सराहनीय बताया.