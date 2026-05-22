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किसानों की किस्मत बदल रही ये जंगली सब्जी, अमेरिका-कनाडा जैसे देशों में भारी डिमांड, सेहत के लिए भी रामबाण

Uttarkashi News: हिमालयी इलाकों में पाया जाने वाला लेंगुड़ा अब मार्केट में आसानी से मिलने लगा है. कभी उत्तराखंड के जंगलों में उगने वाला साधारण लेंगुड़ा आज दुनिया के बड़े-बड़े रेस्तरां की थाली तक पहुंच चुका है. यह फिडल हेड फर्न के नाम से पहचाना जाता है. जानिए इसकी खासियत...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 22, 2026, 02:14 PM IST
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Uttarkashi News
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Uttarkashi News/ हेमकांत नौटियाल: एक ऐसा भी समय था, जब हिमालयी क्षेत्रों में मिलने वाला फिडल हेड फर्न, जिसे उत्तराखंड में लेंगुड़ा कहा जाता है. उत्तरकाशी जनपद के जंगलों भी लेंगुड़ा बड़ी मात्रा में पाया जाता है. जंगलों में उगने वाली एक साधारण मौसमी सब्जी माना जाता था. गांव के लोग इसे बरसात और गर्मियों के मौसम में जंगलों से तोड़कर लाते थे और घरों में पारंपरिक तरीके से इसकी सब्जी बनाते थे, लेकिन समय बदला और कोरोना महामारी के बाद लोगों की सोच भी बदल गई.

दुनिया में तेजी से हो रहा लोकप्रिय
महामारी ने पूरी दुनिया को यह एहसास कराया कि असली ताकत प्रकृति, पहाड़ों और पारंपरिक ऑर्गेनिक भोजन में छिपी हुई है. तभी लोगों का ध्यान हिमालय के उन खाद्य पदार्थों की ओर गया, जिन्हें सालों से गांव वाले चुपचाप खाते आ रहे थे. उन्हीं में से एक है लेंगुड़ा यानी फिडल हेड फर्न, जो आज भारत ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. यह जंगली सब्जी स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक है. भारत के अलावा यूरोप, अमेरिका और कनाडा के बड़े रेस्तरां में इसे एक प्रीमियम और लग्जरी मौसमी सब्जी के रूप में परोसा जा रहा है.

सदियों से पारंपरिक भोजन का हिस्सा 
लेंगुड़ा में आयरन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन ए,  सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह लेंगुड़ा पहाड़ी क्षेत्रों में यह सदियों से पारंपरिक भोजन का हिस्सा रहा है. पहले गांवों में लोग इसे सरसों के तेल, लहसुन, जाखिया और स्थानीय मसालों के साथ बनाते थे. कई जगह इसका अचार भी बनाया जाता था. आज लेंगुड़ा केवल एक साधारण सब्जी नहीं रहा, बल्कि Fusion Cuisine का एक Powerful Ingredient बन चुका है.

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कैसा होता है इसका पौधा?
फर्न के पौधे की शुरुआती अवस्था में उगने वाली घुमावदार और मुड़ी हुई हरी पत्तियां होती हैं. इनका आकार वायलिन (Fiddle) के अग्रभाग जैसा होता है, इसलिए इन्हें 'फिडलहेड' कहा जाता है. भारत के पहाड़ी इलाकों (जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) में इसे स्थानीय भाषा में 'लिंगुड़ा', 'लेंगुड़ा' या 'कसरोड' के नाम से जाना जाता है और इसकी बेहतरीन सब्जी व अचार बनाया जाता है.

सेहत के लिए है ये फायदे
रिपोर्ट्स की मानें तो फिडल हेड फर्न पोषक तत्वों का खजाना है.  इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन होता है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को सुधारता है. पोटैशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड होने के कारण यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है. यह एक कम कैलोरी और उच्च फाइबर (High Fiber) वाला साग है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने के कारण यह मौसमी बीमारियों से बचाता है.

यह भी पढ़िए: Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में फिर बदलने वाला है मौसम, उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में अंधड़-बिजली-बारिश की चेतावनी; IMD ने दी ये गुड न्यूज

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