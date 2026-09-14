/हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, हमारी राष्ट्रीय चेतना की पहचान: सीएम धामी, 126 विद्यार्थी सम्मानित

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदी दिवस पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित समारोह में कहा कि हिंदी केवल संवाद की भाषा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक पहचान की मजबूत अभिव्यक्ति है. उन्होंने कहा कि बदलते दौर में हिंदी को विज्ञान, तकनीक, शोध और डिजिटल दुनिया की भी मजबूत भाषा बनाना होगा. इस मौके पर साहित्यिक और रचनात्मक लेखन प्रतियोगिताओं के 126 विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी ने देश की अलग-अलग भाषाओं, बोलियों और संस्कृतियों के बीच संवाद का सेतु बनकर विविधता में एकता की भावना को मजबूत किया है. 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था. उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अपनी भाषा समाज और राष्ट्र की उन्नति का आधार होती है.
हिंदी को तकनीक से जोड़ने पर जोर
धामी ने कहा कि आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डिजिटल तकनीक का है. ऐसे में हिंदी को सिर्फ किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए. इसे विज्ञान, तकनीक, शोध और डिजिटल दुनिया में भी मजबूत बनाना होगा. उन्होंने युवाओं से नई तकनीक और दूसरी भाषाएं सीखने के साथ हिंदी और अपनी मातृभाषा पर गर्व बनाए रखने की अपील की.
लोकभाषाओं के संरक्षण पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान हिंदी के साथ गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी, भोटिया, थारू और बंगाणी जैसी लोकभाषाओं और बोलियों से भी है. सरकार इनके संरक्षण और साहित्यकारों के सम्मान के लिए काम कर रही है. उन्होंने सुमित्रानंदन पंत, गौरा पंत ‘शिवानी’, चंद्रकुंवर बर्त्वाल और प्रसून जोशी जैसे रचनाकारों का जिक्र करते हुए उत्तराखंड की साहित्यिक परंपरा को याद किया.
साहित्यकारों को सम्मान देने की पहल
धामी ने बताया कि ‘दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान’ के तहत साहित्यकारों को पांच लाख रुपये की सम्मान राशि दी जा रही है. ‘उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान’ में हिंदी के साथ विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों को सम्मानित किया जाता है. ‘साहित्य भूषण’ पुरस्कार के तहत 5 लाख 51 हजार रुपये की सम्मान राशि दी जा रही है. उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यमों से भाषाओं को जोड़ने, ‘बुके नहीं, बुक देंगे’ जैसी पहल और साहित्य के प्रकाशन के लिए आर्थिक मदद का काम भी किया जा रहा है.
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक सविता कपूर, उमेश शर्मा काऊ, प्रो. जगत सिंह बिष्ट, सचिव भाषा विभाग उमेश नारायण पांडे, निदेशक भाषा मायावती ढकरियाल समेत कई लोग मौजूद रहे.