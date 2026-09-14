/हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, हमारी राष्ट्रीय चेतना की पहचान: सीएम धामी, 126 विद्यार्थी सम्मानित

धामी ने बताया कि ‘दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान’ के तहत साहित्यकारों को पांच लाख रुपये की सम्मान राशि दी जा रही है. ‘उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान’ में हिंदी के साथ विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों को सम्मानित किया जाता है. ‘साहित्य भूषण’ पुरस्कार के तहत 5 लाख 51 हजार रुपये की सम्मान राशि दी जा रही है. उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यमों से भाषाओं को जोड़ने, ‘बुके नहीं, बुक देंगे’ जैसी पहल और साहित्य के प्रकाशन के लिए आर्थिक मदद का काम भी किया जा रहा है.