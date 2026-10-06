/पहाड़ के उत्पादों की बढ़ी पहुंच, ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ का कारोबार 6 करोड़ के पार

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उत्तराखंड के गांवों में तैयार होने वाले पहाड़ी दाल, मसाले, शहद, तेल, अनाज और दूसरे स्थानीय उत्पाद अब सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं हैं. इन्हें एक बड़े ब्रांड के नाम से देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने की कोशिश रंग लाती दिख रही है. उत्तराखंड के ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड ने शुरुआत के बाद से करीब 6 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. इस ब्रांड से ग्रामीण इलाकों की करीब 5,500 महिलाएं सीधे जुड़ी हैं. यानी पहाड़ में तैयार होने वाले सामान को बाजार मिलने के साथ ही उसकी कमाई का हिस्सा ग्रामीण महिलाओं तक भी पहुंच रहा है.
मोदी ने किया था ब्रांड का उद्घाटन
‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, जब देहरादून में हुए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ब्रांड को लॉन्च किया था. इसका मकसद उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को एक पहचान के साथ बाजार में उतारना था. पहाड़ के अलग-अलग हिस्सों में छोटे स्तर पर बनने वाले सामान को एक ही ब्रांड के तहत लाकर उनकी पैकेजिंग और बाजार तक पहुंच को बेहतर करने पर जोर दिया गया.
60 खास उत्पाद समेत 83 सामान ब्रांड में
हाउस ऑफ हिमालयाज में फिलहाल 83 उत्पाद शामिल किए गए हैं. इनमें करीब 60 विशिष्ट उत्पाद हैं. पहाड़ी दाल, अनाज, मिलेट्स, चावल, मसाले, शहद और तेल-घी से लेकर हर्बल और पर्सनल केयर के सामान तक इस ब्रांड का हिस्सा हैं. हस्तशिल्प से जुड़े उत्पाद भी इसमें शामिल किए गए हैं. यानी ब्रांड की कोशिश सिर्फ खाने-पीने की चीजों तक सीमित रहने की नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की स्थानीय पहचान से जुड़े अलग-अलग उत्पादों को एक बाजार देने की है.
5,500 ग्रामीण महिलाओं को सीधा फायदा
इस ब्रांड का सबसे अहम पहलू इसका महिला-केंद्रित मॉडल है. हाउस ऑफ हिमालयाज से 55 क्लस्टर लेवल फेडरेशन जुड़ी हैं. इनके जरिए करीब 5,500 महिलाएं सीधे आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं. इनमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं भी शामिल हैं. स्थानीय स्तर पर तैयार सामान को जब बड़ा बाजार मिलता है तो उत्पादन बढ़ाने और उससे होने वाली कमाई को बढ़ाने का रास्ता भी खुलता है. यही वजह है कि इस ब्रांड को ग्रामीण आजीविका से जोड़कर देखा जा रहा है.
अब घर बैठे मंगा सकते हैं सामान
हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद खरीदने के लिए अब उत्तराखंड पहुंचना जरूरी नहीं है. ब्रांड के सामान Amazon और Flipkart जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं. इसके अलावा Blinkit, Swiggy Instamart और BigBasket जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए भी कई उत्पाद खरीदे जा सकते हैं. ब्रांड की अपनी D2C वेबसाइट से भी देश के अलग-अलग हिस्सों में सीधे ऑर्डर किया जा सकता है.
विदेशों तक पहुंच रहे पहाड़ी उत्पाद
ब्रांड की पहुंच देश तक ही सीमित नहीं रखी गई है. हाउस ऑफ हिमालयाज के कुछ उत्पाद Amazon Global के जरिए अमेरिका और कनाडा जैसे बाजारों में भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इससे उत्तराखंड में तैयार होने वाले स्थानीय सामान के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का रास्ता खुला है. हालांकि आने वाले समय में इस ब्रांड की असली चुनौती यही होगी कि विदेशी बाजार में मांग को लगातार कैसे बढ़ाया जाए और स्थानीय उत्पादकों को उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिले.
लोकल सामान को ब्रांड बनाने की कोशिश
उत्तराखंड में कई ऐसे उत्पाद हैं जो लंबे समय से गांवों और पहाड़ी इलाकों में तैयार होते रहे हैं. समस्या अक्सर यह रही कि इन उत्पादों को बड़ा बाजार और पहचान नहीं मिल पाती थी. हाउस ऑफ हिमालयाज इसी अंतर को कम करने की कोशिश है. एक ही ब्रांड के तहत सामान आने से पैकेजिंग, गुणवत्ता और बाजार तक पहुंच को एक रूप देने की कोशिश की गई है. इससे ग्राहक के लिए भी पहाड़ के उत्पादों को पहचानना आसान होता है.
6 करोड़ का कारोबार, आगे बड़ी चुनौती
शुरुआत के बाद करीब 6 करोड़ रुपये का कारोबार इस ब्रांड के लिए एक अहम पड़ाव है. लेकिन पहाड़ के स्थानीय उत्पादों को लंबे समय तक बड़ा बाजार दिलाने के लिए सिर्फ बिक्री का आंकड़ा बढ़ना काफी नहीं होगा. उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखना, नियमित सप्लाई, पैकेजिंग, कीमत और नए बाजारों तक पहुंच जैसे मोर्चों पर भी लगातार काम करना होगा. अगर इन पहलुओं पर पकड़ बनी रहती है तो हाउस ऑफ हिमालयाज ग्रामीण उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार तैयार कर सकता है.
गांव से ग्लोबल बाजार तक का सफर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक हाउस ऑफ हिमालयाज का मकसद उत्तराखंड के गांवों में तैयार होने वाले उत्पादों को देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचाना है. सरकार इसे महिलाओं, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों की आमदनी बढ़ाने से जोड़ रही है. फिलहाल करीब 5,500 महिलाएं इस ब्रांड से सीधे जुड़ी हैं और कारोबार 6 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है. अब नजर इस बात पर होगी कि पहाड़ के इन उत्पादों की यह बाजार यात्रा आगे कितनी बड़ी होती है और इसका फायदा कितने और ग्रामीण परिवारों तक पहुंचता है.