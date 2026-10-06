/पहाड़ के उत्पादों की बढ़ी पहुंच, ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ का कारोबार 6 करोड़ के पार

उत्तराखंड के गांवों में तैयार होने वाले पहाड़ी दाल, मसाले, शहद, तेल, अनाज और दूसरे स्थानीय उत्पाद अब सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं हैं. इन्हें एक बड़े ब्रांड के नाम से देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने की कोशिश रंग लाती दिख रही है. उत्तराखंड के ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड ने शुरुआत के बाद से करीब 6 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. इस ब्रांड से ग्रामीण इलाकों की करीब 5,500 महिलाएं सीधे जुड़ी हैं. यानी पहाड़ में तैयार होने वाले सामान को बाजार मिलने के साथ ही उसकी कमाई का हिस्सा ग्रामीण महिलाओं तक भी पहुंच रहा है.