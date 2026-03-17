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Hindi NewsUttarakhandकेदारनाथ यात्रा की कैसे करें तैयारी? रजिस्ट्रेशन से लेकर यात्रा का समय और रुकने के इंतजाम तक, यहां मिलेगी पूरी जानकारी

केदारनाथ यात्रा की कैसे करें तैयारी? रजिस्ट्रेशन से लेकर यात्रा का समय और रुकने के इंतजाम तक, यहां मिलेगी पूरी जानकारी

Kedarnath Yatra 2026: 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को खुले रहे हैं. अगर आप भी केदारनाथ जाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. इस खबर में आपको यात्रा की A To Z जानकारी मिलेगी. जैसे कहां बुकिंग करें, कहां ठहरें, यात्रा में कितना समय लगता है आदि-आदि. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 17, 2026, 04:23 PM IST
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Kedarnath Yatra
Kedarnath Yatra

Rudraprayag: चारों धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख धाम केदारनाथ धाम की यात्रा इस बार 22 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही है. चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है. तो आइये आपको बताते हैं हिंदुओं के इस प्रमुख धाम की यात्रा के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिये. 

यात्रा करने का सही समय
सबसे पहले आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 11,968 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. केदारनाथ की यात्रा के लिए गर्मियों की शुरुआत के साथ ही यानी अप्रैल या मई के पहले सप्ताह में  शुरू होती है और अक्तूबर- नवंबर तक चलती है. क्योंकि केदारनाथ पहुंचने का रास्ता काफी दुर्गम है और यह काफी ऊंचाई पर स्थित है इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले एक बार मौसम की अपडेट भी जरूर ले लें. 
 
केदारनाथ यात्रा के लिए कितना समय चाहिये
केदारनाथ की यात्रा में कितना समय लगता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने यात्रा किस प्वाइंट से शुरू की है. वैसे परंपरागत रूट गौरीकुंड से शुरू होता है.  गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी 16-17 किमी तक जिसकी पैदल यात्रा में करीब 6 से 9 घंटे लगते हैं. 

कैसे पहुंचे केदारनाथ
ट्रेन से: केदरानाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार है.  वहां से आप सड़कमार्ग से सोनप्रयाग (गौरीकुंड) पहुंचे.  गौरीकुंड से 16-17 किमी की पैदल चढ़ाई, घोड़े-खच्चर या हेलीकॉप्टर (फाटा/गुप्तकाशी से) द्वारा केदारनाथ मंदिर तक यात्रा की जा सकती है. यह यात्रा आमतौर पर मई से अक्टूबर के बीच होती है, जिसके लिए पंजीकरण आवश्यक है.

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बस या कार से: सोनप्रयाग देश के सभी शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा है. दिल्ली से हरिद्वार/ऋषिकेश के लिए सीधी बसें चलती हैं. सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए स्थानीय जीप मिलती है, जो 5-6 किमी का सफर कराती है. 

हेलीकॉप्टर सेवा: फाटा (Phata), सेर्सी (Sirsi), और गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर सेवा भी  उपलब्ध है, जिसकी बुकिंग IRCTC HeliYatra website से पहले करना बेहतर है. 

यात्रा के लिए पंजीकरण 
केदारनाथ धाम यात्रा के लिए 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन 6 मार्च 2026 से शुरू हो गए हैं, जो 'टूरिस्ट केयर उत्तराखंड' (Tourist Care Uttarakhand) वेबसाइट या ऐप के माध्यम से अनिवार्य है. केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल 2026 को खुलेंगे. ऑनलाइन प्रक्रिया के अलावा, 17 अप्रैल 2026 से ऑफलाइन केंद्र भी खुलेंगे. 

पंजीकरण (Registration) के माध्यम
वेबसाइट: registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाएं. 
मोबाइल ऐप: 'Tourist Care Uttarakhand' ऐप डाउनलोड करें. 
व्हाट्सएप: +91 8394833833 नंबर पर "Yatra" लिखकर भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. 
शुल्क: पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क है. 
दस्तावेज़: आधार कार्ड, पैन कार्ड, या वोटर आईडी. 

कैसे करें पंजीकरण
आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्टर करें और 'Individual/Family' कैटेगरी चुनें. 
अपना नाम, मोबाइल नंबर और यात्रा की तारीख दर्ज करें. 
आधार नंबर डालकर ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करें. 
रजिस्ट्रेशन स्लिप (क्यूआर कोड के साथ) डाउनलोड करें और यात्रा के दौरान साथ रखें. 
बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी, इसलिए समय पर बुकिंग कर लें. 

कहां रुकें और कैसे कपड़े चाहिए
गौरीकुंड में रात रुकने के लिए डॉरमेट्री (₹700 लगभग) एक अच्छा विकल्प है. केदारनाथ मंदिर ऊंचाई पर होने की वजह वहां सर्दी रहती है इसलिए गर्म कपड़े, रेनकोट और आरामदायक जूते साथ रखें. 

ये भी पढ़ें: चारधाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, बिना पंजीकरण नहीं मिलेगी एंट्री; घर बैठे करें ऑनलाइन आवेदन

About the Author
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Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की ...और पढ़ें

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