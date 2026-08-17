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खुरपिया IMC को लेकर धामी सरकार का बड़ा प्लान, 2028 तक पूरा होगा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर

Uttarakhand: उत्तराखंड में बड़े औद्योगिक निवेश की जमीन तैयार करने के लिए खुरपिया IMC को तेजी से विकसित करने की कवायद चल रही है. सरकार का फोकस यहां जरूरी सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं समय पर तैयार करने पर है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 17, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:59 PM IST
खुरपिया IMC को लेकर धामी सरकार का बड़ा प्लान, 2028 तक पूरा होगा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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