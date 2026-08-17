/खुरपिया IMC को लेकर धामी सरकार का बड़ा प्लान, 2028 तक पूरा होगा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर

मुख्यमंत्री ने IMC खुरपिया के ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के हर चरण की लगातार निगरानी करने, विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने और निर्माण की गति के साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए. सरकार के अनुसार यह परियोजना उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और कौशल विकास के अवसर तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और NICDIT/NICDC से जुड़े SPV के साथ जरूरी सहयोग और समन्वय बनाए रखने की अपेक्षा भी जताई. રાજ્ય सरकार ने परियोजना से जुड़े राज्य स्तरीय मामलों के समय पर समाधान और किसी भी अनावश्यक देरी को रोकने के लिए निरंतर निगरानी का भरोसा दिया है.