/खुरपिया IMC को लेकर धामी सरकार का बड़ा प्लान, 2028 तक पूरा होगा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर

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Uttarakhand News: उत्तराखंड के खुरपिया में विकसित किए जा रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को लेकर राज्य सरकार ने काम तेज कर दिया है. परियोजना की 1,002 एकड़ जमीन NUITL के कब्जे में है और साइट पर फिलहाल कोई बाधा नहीं है. 20 मार्च 2026 को EPC अनुबंध होने के बाद निर्माण शुरू हो चुका है. सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा करना है, जबकि नागला-किच्छा SH-44 के 10.7 किलोमीटर हिस्से को फोरलेन करने और 400/220 केवी विद्युत उपकेंद्र के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई NICDIT की तृतीय शीर्ष मॉनिटरिंग बैठक में मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल हिस्सा लिया. बैठक में देश के औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति और उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के IMC खुरपिया की स्थिति बताते हुए कहा कि राज्य सरकार इसे प्रदेश के औद्योगिक विकास का अहम केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने निर्माण में समय की पाबंदी के साथ गुणवत्ता बनाए रखने को प्राथमिकता बताया.
जमीन से निर्माण तक रास्ता साफ
मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि IMC खुरपिया के लिए तय 1,002 एकड़ जमीन पूरी तरह NUITL के कब्जे में है. परियोजना स्थल पर फिलहाल किसी तरह की बाधा नहीं है. इसके साथ ही 20 मार्च 2026 को परियोजना का EPC अनुबंध किया जा चुका है और निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है. परियोजना के तहत 24.1 किलोमीटर Right of Way यानी निर्माण के लिए जरूरी रास्ता साफ कर EPC ठेकेदार को उपलब्ध कराया जा चुका है. इससे सड़क और दूसरे जरूरी निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आधार तैयार हो गया है.
कनेक्टिविटी और बिजली पर जोर
IMC खुरपिया को मजबूत औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए बाहरी बुनियादी ढांचे पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. राज्य सरकार नागला-किच्छा SH-44 के करीब 10.7 किलोमीटर हिस्से को फोरलेन करने के लिए जरूरी कार्रवाई और समन्वय कर रही है. बेहतर सड़क संपर्क से क्लस्टर तक आने-जाने की सुविधा मजबूत होगी. इसके साथ ही परियोजना के लिए पर्याप्त और लगातार बिजली उपलब्ध कराने के लिए PITCUL की ओर से 400/220 केवी विद्युत उपकेंद्र के समयबद्ध निर्माण की दिशा में काम किया जा रहा है. सरकार का मानना है कि सड़क और बिजली जैसी सुविधाएं औद्योगिक इकाइयों के लिए मजबूत आधार तैयार करेंगी.
समयसीमा में काम पूरा करने तैयारी
मुख्यमंत्री ने IMC खुरपिया के ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के हर चरण की लगातार निगरानी करने, विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने और निर्माण की गति के साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए. सरकार के अनुसार यह परियोजना उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और कौशल विकास के अवसर तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और NICDIT/NICDC से जुड़े SPV के साथ जरूरी सहयोग और समन्वय बनाए रखने की अपेक्षा भी जताई. રાજ્ય सरकार ने परियोजना से जुड़े राज्य स्तरीय मामलों के समय पर समाधान और किसी भी अनावश्यक देरी को रोकने के लिए निरंतर निगरानी का भरोसा दिया है.