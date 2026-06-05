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चीन की चिंता बढ़ी! उत्तरकाशी में गरजे भारतीय वायुसेना के विमान, चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर सैन्य अभ्यास

Uttarakhashi News: सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण चीन की सीमा सटे उत्तरकाशी में  चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर शुक्रवार को भारतीय वायुसेना ने सैन्य अभ्यास किया, जिसकी गर्जना चीन तक पहुंची और पड़ोसी देश कांप उठा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jun 05, 2026, 02:42 PM IST
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उत्तरकाशी, ​चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा
उत्तरकाशी, ​चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा

हेमकांत नौटियाल/उत्तरकाशी: सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण चीन की सीमा सटे उत्तरकाशी में  चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर शुक्रवार को भारतीय वायुसेना ने सैन्य अभ्यास किया, जिसकी गर्जना चीन तक पहुंची और पड़ोसी देश कांप उठा. 

 

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