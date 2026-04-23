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पहलगाम आतंकी हमले की गवाह बनी यह किताब, सीएम धामी ने याद किए वह पल

Dehradun News: 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी. इस हमले के समय सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में संयुक्त निदेशक केएस चौहान परिवार के साथ वहीं पर थे. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 23, 2026, 10:06 PM IST
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पहलगाम आतंकी हमले की गवाह बनी यह किताब, सीएम धामी ने याद किए वह पल

Dehradun News: पहलगाम में पर्यटकों पर बर्बर हमले की पहली बरसी पर बुधवार को 'पहलगाम... जब समय थम गया' पुस्तक जनता के बीच आ गई. पुस्तक के लेखक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में संयुक्त निदेशक केएस चौहान हैं, जो घटना के दिन सपरिवार पहलगाम में मौजूद थे, चौहान ने अपने अनुभवों को पुस्तक की शक्ल दी है. 

सीएम धामी को भेंट की पुस्तक 
केएस चौहान ने बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंटकर पुस्तक की प्रति उन्हें भेंट की. उन्होंने बताया कि पुस्तक में पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को घटना वाले दिन के माहौल और तमाम सारी बातों को शामिल किया गया. इसके अंत में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया है. 

आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था 
इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहलगाम में एक वर्ष पूर्व घटित आतंकी हमले ने देश को झकझोर दिया था. उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जिस तरह दुनिया को अपना दम दिखाया, वो ऐतिहासिक है. 

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