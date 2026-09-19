/देहरादून में ‘नैनीताल जैसी फीलिंग’, ₹8.64 करोड़ के जल सृष्टि पार्क में बच्चों से बुजुर्गों तक के लिए बहुत कुछ

देहरादून के मियांवाला में पुराने तालाब की तस्वीर अब पूरी तरह बदल गई है. जिस जल स्रोत को खत्म करने के बजाय उसे नया जीवन दिया गया, वहां अब खूबसूरत जल सृष्टि पार्क तैयार हो चुका है. करीब ₹8.64 करोड़ की लागत से विकसित इस पार्क का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को लोकार्पण किया. पार्क में तालाब के बीच आइलैंड, पेडल बोटिंग, जॉगिंग ट्रैक, योगा डेक, चिल्ड्रन पार्क और फ्लावर गार्डन जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं. मुख्यमंत्री ने इसे स्वच्छ, स्वस्थ और हरित देहरादून की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.