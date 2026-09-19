/देहरादून में ‘नैनीताल जैसी फीलिंग’, ₹8.64 करोड़ के जल सृष्टि पार्क में बच्चों से बुजुर्गों तक के लिए बहुत कुछ

राज्य चुनें
देहरादून के मियांवाला में पुराने तालाब की तस्वीर अब पूरी तरह बदल गई है. जिस जल स्रोत को खत्म करने के बजाय उसे नया जीवन दिया गया, वहां अब खूबसूरत जल सृष्टि पार्क तैयार हो चुका है. करीब ₹8.64 करोड़ की लागत से विकसित इस पार्क का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को लोकार्पण किया. पार्क में तालाब के बीच आइलैंड, पेडल बोटिंग, जॉगिंग ट्रैक, योगा डेक, चिल्ड्रन पार्क और फ्लावर गार्डन जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं. मुख्यमंत्री ने इसे स्वच्छ, स्वस्थ और हरित देहरादून की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.
पुराने तालाब को नहीं मिटाया
जल सृष्टि पार्क की सबसे खास बात इसका पुराना तालाब है. पार्क के निर्माण के दौरान इस जल स्रोत को खत्म करने के बजाय उसका पुनर्जीवन किया गया. तालाब के आसपास लैंडस्केपिंग और हरित क्षेत्र विकसित किए गए हैं. इसके बीच एक सुंदर आइलैंड भी बनाया गया है. लोगों के मनोरंजन के लिए यहां पेडल बोटिंग की सुविधा भी शुरू की गई है. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस पार्क से रायपुर क्षेत्र के लोगों को देहरादून में ही ‘नैनीताल जैसी फीलिंग’ मिल सकेगी.
बच्चों से बुजुर्गों तक सुविधाएं
पार्क को इस तरह तैयार किया गया है कि हर उम्र के लोग यहां समय बिता सकें. सुबह-शाम घूमने और दौड़ने के लिए जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है. योग के लिए अलग योगा डेक है. बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क तैयार किया गया है. फूलों और अलग-अलग वनस्पतियों की जानकारी देने के लिए एजुकेशनल फ्लावर गार्डन भी बनाया गया है. इसके अलावा बैठने की व्यवस्था और आकर्षक लैंडस्केपिंग भी की गई है.
जल स्रोत बचाना विरासत बचाना
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में जल और जंगल का खास महत्व रहा है. ऐसे में पुराने तालाब और जल स्रोत बचाना केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है. यह अपनी विरासत को बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल और प्रकृति को सुरक्षित रखने का भी प्रयास है. उन्होंने कहा कि विकास का मतलब सिर्फ बड़ी इमारतें और कंक्रीट के ढांचे खड़े करना नहीं है. ऐसा विकास जरूरी है, जिससे लोगों का जीवन आसान हो, शहर सुंदर बने और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे.
रायपुर में विकास कार्यों पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर क्षेत्र में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पार्क, सीवर और बाढ़ सुरक्षा से जुड़े कई काम आगे बढ़ाए जा रहे हैं. सड़कों के डामरीकरण, नवीनीकरण और चौड़ीकरण के साथ सीवर व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम जारी है. पेयजल की जरूरत पूरी करने के लिए नए ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक बनाए गए हैं. पुरानी पाइपलाइन बदलने और नई पेयजल लाइन बिछाने का काम भी किया जा रहा है.
पार्कों के विकास पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि डिफेंस कॉलोनी, सिंयावाला और नेहरू कॉलोनी समेत कई क्षेत्रों में पार्कों के निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम किए गए हैं. सरकार का प्रयास है कि लोगों को घर के आसपास ही ऐसे हरित स्थान मिलें, जहां वे स्वस्थ माहौल में समय बिता सकें. आईटी पार्क से पॉलीटेक्निक होते हुए मंगलूवाला की ओर सड़क व्यवस्था सुधारने का काम भी आगे बढ़ाया जा रहा है.
सौंग डैम से पेयजल व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून के लगातार विस्तार और बढ़ती आबादी के साथ पानी की जरूरत भी बढ़ रही है. इसी को देखते हुए सौंग डैम जैसी महत्वपूर्ण परियोजना पर काम आगे बढ़ाया जा रहा है. इससे भविष्य में देहरादून की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी. वहीं रायपुर क्षेत्र में बाढ़ और जलभराव की समस्या से राहत के लिए नदियों और बरसाती नालों पर बाढ़ सुरक्षा और चैनलाइजेशन के काम भी किए जा रहे हैं.
लोगों से पार्क संभालने की अपील
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार पार्क बना सकती है, उसे सुंदर बना सकती है और सुविधाएं दे सकती है. लेकिन लंबे समय तक उसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना समाज की भी साझा जिम्मेदारी है. उन्होंने क्षेत्रवासियों से पार्क को सरकारी संपत्ति मानने के बजाय अपना पार्क समझने की अपील की. बच्चों और युवाओं से उन्होंने कहा कि वे यहां खेलें, दौड़ें, योग करें और प्रकृति के बीच समय बिताएं, लेकिन पार्क और जलाशय की देखभाल भी करें.
हरियाली के साथ आधुनिक सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. विकास के साथ इस पहचान को बनाए रखना भी जरूरी है. सरकार का प्रयास है कि शहर में आधुनिक सुविधाएं बढ़ें, लेकिन इसके साथ प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण की सुरक्षा भी होती रहे. उन्होंने जल सृष्टि पार्क को इसी सोच का उदाहरण बताया और कहा कि आने वाले समय में यह रायपुर ही नहीं, पूरे देहरादून के लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा.
स्वच्छ और हरित देहरादून का संदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल सृष्टि पार्क स्वच्छ, स्वस्थ और हरित देहरादून के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला कदम है. उन्होंने पार्क के निर्माण के लिए एमडीडीए के अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि विकास का असली उद्देश्य लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाना है. जल सृष्टि पार्क में पर्यावरण, स्वास्थ्य, मनोरंजन और प्राकृतिक सौंदर्य को एक साथ जोड़ा गया है. कार्यक्रम में विधायक उमेश शर्मा काऊ, मेयर सौरभ थपलियाल, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी समेत अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे.