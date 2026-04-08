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पर्यटकों की कमी से जूझ रहा जिम कॉर्बेट, बढ़ी फीस, घटे आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

Jim Corbett National Park: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इस बार पर्यटकों की कमी से जूझता नजर आ रहा है. हर साल लाखों सैलानियों से गुलजार रहने वाला यह देश का प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थल वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपेक्षा से कम भीड़ और घटे राजस्व के कारण चर्चा में है

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 08, 2026, 12:34 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

रामनगर न्यूज/सतीश कुमार: उत्तराखंड स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इस बार पर्यटकों की कमी से जूझता नजर आ रहा है. हर साल लाखों सैलानियों से गुलजार रहने वाला यह देश का प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थल वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपेक्षा से कम भीड़ और घटे राजस्व के कारण चर्चा में है. 

जानें पूरी जानकारी ? 
पार्क प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक, इस वित्तीय वर्ष में कुल 4,00,946 पर्यटक ही कॉर्बेट पहुंचे.  इनमें 3,89,997 भारतीय और 10,949 विदेशी पर्यटक शामिल हैं.  यह संख्या पिछले वर्ष 2024-25 के मुकाबले करीब 58 हजार कम है, जब 4,59,395 पर्यटक कॉर्बेट आए थे.  पर्यटकों की इस कमी का सीधा असर राजस्व पर भी पड़ा है, जो घटकर 27 करोड़ 75 लाख 28 हजार रुपये रह गया. 

बढ़ते फिस ने बढ़ाई मुश्किल ?
विशेषज्ञों के अनुसार, इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं.  वरिष्ठ नेचर गाइड संजय छिमवाल का कहना है कि बढ़ी हुई सफारी फीस ने खासतौर पर मध्यम वर्ग के पर्यटकों की पहुंच को प्रभावित किया है.  बढ़ते खर्च के कारण लोग अब अपने यात्रा बजट को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं.  इसके अलावा, ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली भी पर्यटकों के लिए परेशानी का कारण बन रही है.  खासकर लोकप्रिय ढिकाला जोन में समय पर बुकिंग न मिलने से पर्यटक निराश होकर अन्य विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं. 

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नए पर्यटन क्षेत्र भी बड़ी वजह
इधर कॉर्बेट के आसपास विकसित हो रहे नए पर्यटन क्षेत्र भी बड़ी वजह बन रहे हैं. सीताबनी जोन और फाटो जोन जैसे क्षेत्रों में बेहतर टाइगर साइटिंग, आसान बुकिंग और नाइट स्टे जैसी सुविधाएं पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं.  सोशल मीडिया पर इन स्थानों का बढ़ता प्रचार भी उनकी लोकप्रियता बढ़ा रहा है. वहीं ट्रैवल एजेंटों की रणनीति भी इस बदलाव में भूमिका निभा रही है. कई एजेंट कॉर्बेट के नाम पर पैकेज बेचते हैं, लेकिन पर्यटकों को कम शुल्क वाले वैकल्पिक जोनों में भेज देते हैं, जहां उनका मुनाफा ज्यादा होता है. 

विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या सिर्फ बढ़ी फीस नहीं, बल्कि बेहतर प्रबंधन, पारदर्शी बुकिंग सिस्टम और सभी पर्यटन जोनों के बीच संतुलन की कमी है.  अगर समय रहते इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो कॉर्बेट का पारंपरिक पर्यटन ढांचा और कमजोर हो सकता है. 

यह भी पढ़ें : रामनगर में शिक्षा माफिया पर शिकंजा, बुक सेलरों पर छापे, स्कूलों की मनमानी और महंगी किताब-ड्रेस वसूली की जांच तेज
 

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