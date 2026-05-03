देहरादून में ‘गुप्त धर्मांतरण’ से तनाव, भेष बदलकर प्रचार के आरोपों ने बढ़ाई चिंता

देहरादून/राम अनुज: उत्तराखंड की राजधानी के कांवली गांव में धर्मांतरण के संदिग्ध कोशिशों को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. हिंदू संगठनों और स्थानीय निवासियों ने दो महिलाओं पर घर-घर जाकर चुपके से धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का गंभीर आरोप लगाया है. इस घटना ने शहर में सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव पर नई बहस छेड़ दी है.

धार्मिक परंपराओं के प्रति भ्रम पैदा करना

​मामले की शुरुआत तब हुई जब कांवली गांव की गलियों में दो संदिग्ध महिलाओं को घूमते देखा गया. प्रत्यक्षदर्शियों और हिंदू संगठनों के अनुसार, ये महिलाएं पूरी तरह से हिंदू वेशभूषा में थीं. उनके माथे पर बिंदी और पारंपरिक पहनावे को देखकर पहली नजर में किसी को उनके उद्देश्य पर संदेह नहीं हुआ. ​आरोप है कि ये महिलाएं हिंदू परिवारों, विशेषकर महिलाओं को निशाना बना रही थीं. वे बातों-बातों में हिंदू देवी-देवताओं और धार्मिक परंपराओं के प्रति भ्रम पैदा कर रही थीं और ईसाई धर्म की शिक्षाओं को श्रेष्ठ बताकर धर्मांतरण के लिए उकसा रही थीं.

​संदेह होने पर जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को रोका और उनसे पूछताछ की, तो स्थिति बिगड़ गई. महिलाएं अपने वहां आने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सकीं और न ही अपनी धार्मिक पहचान को लेकर संतोषजनक उत्तर दे पाईं. इसके बाद क्षेत्र में काफी देर तक हंगामा होता रहा और भारी संख्या में लोग जमा हो गए.

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​इस घटना ने क्रिप्टो-क्रिश्चियनिटी (गुप्त ईसाई धर्म) की चर्चाओं को जन्म दे दिया है. हिंदू संगठनों का दावा है कि यह एक सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा है.संगठनों का कहना है कि प्रचारक अपनी मूल हिंदू पहचान (नाम, पहनावा और सामाजिक रीति-रिवाज) को बनाए रखते हैं ताकि वे समाज में आसानी से घुल-मिल सकें. इनका मुख्य उद्देश्य गुप्त रूप से ईसाई धर्म का प्रचार करना और आर्थिक या भावनात्मक प्रलोभन देकर लोगों का माइंडसेट बदलना है.

हिंदू समाज की भोली-भाली महिलाओं को गुमराह करना

​हिंदू संगठनों ने इस घटना को एक गहरा षड्यंत्र करार दिया है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि देहरादून के कई इलाकों में ऐसा गिरोह सक्रिय है जो हिंदू समाज की भोली-भाली महिलाओं को गुमराह कर रहा है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की तह तक जाकर निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. भेष बदलकर धर्म का प्रचार करना न केवल अनैतिक है बल्कि यह कानून का भी उल्लंघन है. हम राजधानी में इस तरह के किसी भी अवैध धर्मांतरण नेटवर्क को बर्दाश्त नहीं करेंगे

​प्रशासन और स्थानीय लोगों की मांग

​क्षेत्र के निवासियों में इस घटना के बाद से डर और रोष का माहौल है. लोगों ने मांग की है कि ​बाहरी व्यक्तियों और संदिग्ध फेरीवालों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया जाए. ​धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत सख्त निगरानी रखी जाए. ​धार्मिक प्रतीकों का दुरुपयोग कर भ्रम फैलाने वालों पर तत्काल केस दर्ज हो. ​फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और शांति बनाए रखने की अपील की गई है. लेकिन कांवली गांव की इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजधानी में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है. प्रशासन के लिए अब चुनौती यह है कि वह अफवाहों को रोकते हुए सच्चाई का पता लगाए और शहर के सांप्रदायिक सौहार्द को सुरक्षित रखे.