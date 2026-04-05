Kashipur News: आस्था और उत्सुकता का अनोखा संगम, मां बाल सुंदरी के दर पर पहुंचे दो कोबरा, प्रधान पंडा ने बताया चमत्कार

Kashipur News/सतीश कुमार: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर स्थित मां बाल सुंदरी देवी मंदिर में उस समय आस्था और उत्सुकता का अनोखा संगम दिखाई दिया, जब मंदिर परिसर में एक के बाद एक दो बार कोबरा सांप पहुंच गए. इस घटना के सामने आने से श्रद्धालुओं में हलचल मच गई. जानकारी के मुताबिक, दिन के समय मंदिर में पूजा-अर्चना के दौरान अचानक एक कोबरा सांप दिखाई दिया. सांप को देखकर कुछ देर के लिए श्रद्धालुओं में हलचल मची, लेकिन थोड़ी देर बाद स्थिति सामान्य हो गई.

मंदिर परिसर में हलचल बढ़ी

हैरानी की बात यह रही कि मंदिर परिसर में लंबे समय तक कोबरा मौजूद रहा, लेकिन उसने किसी को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. इस दौरान मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया और सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़कर नजदीकी जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया. फिर देर रात एक बार फिर मंदिर परिसर में हलचल बढ़ गई.

देर रात आ धमका दूसरा कोबरा

बताया जा रहा है कि देर रात एक बार फिर मंदिर परिसर में दूसरा कोबरा आ गया. इससे लोगों में आश्चर्य बढ़ गया. इस दौरान भी लोगों ने संयम बनाए रखा और बिना किसी हड़बड़ी के सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया. इस पूरी घटना के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. मंदिर के प्रधान पांडा विकास कुमार अग्निहोत्री ने बताया कि हो सकता है श्रद्धालुओं के साथ-साथ कोबरा सांप भी मां के दर्शन करने आए हो.

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सांपों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा

कई लोग इसे मां बाल सुंदरी की कृपा और चमत्कार के रूप में देख रहे हैं. फिलहाल, दोनों घटनाओं में राहत की बात यह रही कि किसी भी श्रद्धालु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और समय रहते सांपों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया. आपको बता दें, मां बाल सुंदरी मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख सिद्धपीठों में से एक है. इसे चैती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. यह मंदिर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. मान्यता है कि माता सती की दाहिनी भुजा यहीं गिरी थी.

इस मंदिर में मां दुर्गा के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है. मंदिर में कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है, बल्कि एक पत्थर पर बनी भुजा के आकार की पूजा की जाती है.

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