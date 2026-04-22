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हर-हर महादेव...केदारनाथ धाम के कपाट खुले, पीएम मोदी के नाम से पहली पूजा; पढ़िए दर्शन के बाद सीएम क्या बोले?

Kedarnath Dham Door Open: केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं, जहां श्रद्धा, आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला. बाबा केदारनाथ के कपाट विधि-विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए. इस पावन अवसर पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और उन्होंने पूजा-अर्चना में भाग लिया. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 22, 2026, 02:08 PM IST
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Kedarnath Dham Door Open
Kedarnath Dham Door Open

Kedarnath Dham Door Open: श्रद्धा, आस्था और दिव्यता की अद्भुत त्रिवेणी, ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं. सुबह 8 बजे शुभ मुहूर्त में कपाट खुलते ही पूरा धाम 'हर-हर महादेव' और 'जय श्री केदार' के उद्घोष से गूंज उठा. धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई.

सीएम धामी ने दर्शन किए
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर राज्य और देश की सुख, समृद्धि व शांति की कामना की. सिख रेजीमेंट के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच कपाट उद्घाटन का यह दिव्य क्षण और भी अलौकिक बन गया. सीएम धामी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम न केवल सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, बल्कि यह भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है. 

मुख्यमंत्री धामी ने की अपील
मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा हर वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और इस साल भी बाबा केदार के आशीर्वाद से यात्रा ऐतिहासिक होगी. राज्य सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुगम बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने सभी उत्तराखंडवासियों से देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के प्रति सेवा और आतिथ्य भाव बनाए रखने का आह्वान किया.

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फूलों से सजा बाबा केदार का धाम
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाबा केदारनाथ का अनन्य भक्त बताते हुए कहा कि 2013 की आपदा के बाद उनके मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का भव्य एवं दिव्य पुनर्निर्माण हुआ है, जो आज विश्वभर के श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है. भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली शीतकालीन गद्दीस्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर, उखीमठ से गुप्तकाशी, फाटा और गौरीकुंड होते हुए कल शाम ही धाम पहुंच चुकी थी. 

51 क्विंटल से अधिक फूलों से सजावट
इसी क्रम में कपाट खुलने की प्रक्रिया आज सुबह 5 बजे से शुरू हुई. इसके बाद सुबह 8 बजे रावल भीमाशंकर लिंग, पुजारी टी गंगाधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल, तीर्थ पुरोहित उमेश चंद्र पोस्ती सहित धर्माचार्यों एवं वेदपाठियों ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर विधिवत पूजा-अर्चना की. देव आवाहन एवं लोककल्याण के संकल्प के साथ ठीक 8 बजे कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए. कपाट उद्घाटन के मौके पर श्री केदारनाथ मंदिर को 51 क्विंटल से अधिक फूलों से भव्य रूप से सजाया गया.

ये रहे मौजूद
कपाट खुलते ही हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिससे श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे. कपाट खुलने के अवसर पर श्रीमती गीता धामी, बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल, जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग पूनम कठैत, ब्लॉक प्रमुख ऊखीमठ पंकज शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य अमित मैखंडी, पूर्व जिलाध्यक्ष महावीर पंवार, तीर्थ पुरोहित उमेश चंद्र पोस्ती, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग/मुख्य कार्याधिकारी बीकेटीसी विशाल मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर, सहित बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहितगण, हकहकूकधारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.

यह भी पढ़िए: चारधाम यात्रा 2026: आस्था का सैलाब, 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण

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