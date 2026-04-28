केदारनाथ धाम की मर्यादा का उल्लंघन; जन्मदिन पर पटाखे फोड़ने वाले युवक पर मुकदमा दर्ज

रुद्रप्रयाग न्यूज/राम अनुज: उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित श्री केदारनाथ धाम की पवित्रता और आध्यात्मिक मर्यादा को खंडित करने वालों के खिलाफ रुद्रप्रयाग पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए मंदिर परिसर के समीप पटाखे जलाकर जन्मदिन का जश्न मनाने वाले एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के विरुद्ध कानूनी शिकंजा कसा गया है.

सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से हुआ खुलासा

यह मामला तब प्रकाश में आया जब रुद्रप्रयाग पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने इंटरनेट पर गश्त के दौरान एक विवादित वीडियो (रील) को ट्रैक किया. जांच में पाया गया कि ‘sumit_ke_blog’ नामक इंस्टाग्राम आईडी से एक वीडियो साझा किया गया है, जिसमें सुमित नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ मंदिर के अत्यंत निकट पटाखे जलाकर जन्मदिन मना रहा है. वीडियो में युवक को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि वह अपने साथी का जन्मदिन मनाने के लिए ही यह आतिशबाजी कर रहा है.

मर्यादा और सुरक्षा पर पुलिस का कड़ा रुख

रुद्रप्रयाग पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि केदारनाथ धाम एक करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, न कि रील बनाने या व्यक्तिगत मनोरंजन का साधन. पुलिस प्रशासन ने तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से अपील की है कि वे धाम की प्राचीन परंपराओं और मर्यादा का सम्मान करें। मंदिर परिसर के आसपास तेज संगीत, आतिशबाजी या किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि जो धार्मिक भावनाओं को आहत करे, पूरी तरह प्रतिबंधित है.

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भक्तों में रोष और प्रशासन की चेतावनी

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद तीर्थ पुरोहितों और शिव भक्तों में गहरा आक्रोश देखा गया। लोगों का कहना है कि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और मंदिर की शांति को भंग करने वाले ऐसे तत्वों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए. पुलिस का संदेश 'सोशल मीडिया पर 'लाइक्स' और 'व्यूज' के चक्कर में धार्मिक स्थलों की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. भविष्य में भी ऐसी किसी भी अराजकता पर पुलिस कड़ी नजर रखेगी'.

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