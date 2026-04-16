Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3181583
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

केदारनाथ धाम के लिए सज रहीं राहें, सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक कार से परखीं तैयारियां

Uttarakhand News: सीएम धामी जनपद रुद्रप्रयाग पहुंचे और ग्राउंड जीरो पर यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्ग-107 पर रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक कार द्वारा निरीक्षण किया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 16, 2026, 11:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Puskar Singh Dhami
Puskar Singh Dhami

Uttarakhand News: आस्था और श्रद्धा के महान पर्व के रूप में प्रतिष्ठित श्री केदारनाथ धाम के कपाट वर्ष 2026 की यात्रा के लिए आगामी 22 अप्रैल 2026 को विधि-विधान एवं सनातन परंपराओं के अनुरूप श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुगम बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. 

रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक कार से निरीक्षण
इसी क्रम में गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद रुद्रप्रयाग पहुंचे और ग्राउंड जीरो पर यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्ग-107 पर रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक कार द्वारा निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने जवाड़ी बाईपास, निर्माणाधीन सुरंग, तिलवाड़ा में हटाए गए अतिक्रमण, बांसवाड़ा, कुंड-काकड़ागाड़ जैसे भूस्खलन संभावित संवेदनशील क्षेत्रों का जायजा लिया. 

धामी ने किया निरीक्षण 
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सड़क के पेचवर्क, झाड़ी कटान, साइनेज, क्रैश बैरियर, सुरक्षा उपायों एवं सौंदर्यीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने निर्देशित किया कि सभी लंबित कार्यों को यात्रा शुरू होने से पूर्व हर हाल में पूर्ण किया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

श्रद्धालुओं से सौम्य व्यवहार रखने के निर्देश 
इसके बाद मुख्यमंत्री धामी द्वारा गुप्तकाशी में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जनपदीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं के साथ सौम्य व्यवहार रखने के निर्देश दिए. साथ ही हेलीपैड पर यात्री शेड, लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्रों के समीप पुलिस चौकियों में आवश्यक सुविधाएं जैसे दवाइयां, पेयजल एवं फूड पैकेट उपलब्ध रखने के निर्देश दिए, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान की जा सके. 

ग्रीन यात्रा को प्राथमिकता 
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा को प्लास्टिक मुक्त बनाने पर विशेष जोर देते हुए “ग्रीन यात्रा” के उद्देश्य को प्राथमिकता देने की बात कही. उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए. 

स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की मांग 
इस दौरान गैस आपूर्ति के विषय में मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद केंद्र सरकार से अतिरिक्त गैस आपूर्ति की मांग की गई है, जिससे यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो. उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को यात्रा से जोड़ते हुए “वोकल फॉर लोकल” के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए. इसके अतिरिक्त पैदल मार्गों पर पेयजल, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी समीक्षा की गई, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े. 

TAGS

Uttarakhand news

Trending news

up board result 2026
यूपी बोर्ड परीक्षा में बदल गया पासिंग मार्क्स? जानें छात्रों को लाने होंगे कितने अंक
Hapur Accident
हापुड़ में काल बनकर दौड़ी कार, सड़क किनारे खड़े पांच लोगों को रौंदा, तीन की मौत
Saharanpur news
शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग तेज, पूर्व विधायक ने दिया ये नया नाम
Noida Workers Protest
नोएडा श्रमिक विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान से हो रहा था ऑपरेट... पुलिस कमिश्नर का खुलासा
Keshav Prasad Maurya
सिराथू छोड़ प्रयागराज की राह पर डिप्टी सीएम, शहरी उत्तरी से चुनाव लड़ेंगे केशव मौर्य?
Lucknow latest news
संसद में 33% आरक्षण के निर्णय से आधी आबादी गदगद; पीएम मोदी के सम्मान में महायज्ञ
Sonbhadra News
सोनभद्र में एक साथ तीन चिताओं का दाह संस्कार, वेदांता प्लांट हादसे में गई थी जान
UP Politics
2027 से पहले यूपी में ‘चिराग’ की एंट्री, बदलेगा सियासत का पूरा गणित?
Sambhal news
प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या; संभल किसान हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा
Agra News
पिता की आंखों के सामने यमुना में कूद गई लाडली! प्रेमी पर दुष्कर्म का आरोप