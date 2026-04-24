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1 घंटे में खत्म हुई 31 हजार सीटें, केदारनाथ हेली शटल की बुकिंग ने बनाया रिकॉर्ड

Kedarnath Heli Booking 2026: केदारनाथ यात्रा को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू की गई हेली शटल सेवा की ऑनलाइन बुकिंग इस बार पूरी तरह सफल रही. 15 अप्रैल की शाम 6 बजे जैसे ही बुकिंग शुरू हुई, वैसे ही यात्रियों ने तेजी से सीटें बुक करनी शुरू कर दीं.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:25 PM IST
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1 घंटे में खत्म हुई 31 हजार सीटें, केदारनाथ हेली शटल की बुकिंग ने बनाया रिकॉर्ड

Kedarnath Heli Booking 2026: केदारनाथ यात्रा को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू की गई हेली शटल सेवा की ऑनलाइन बुकिंग इस बार पूरी तरह सफल रही. 15 अप्रैल की शाम 6 बजे जैसे ही बुकिंग शुरू हुई, वैसे ही यात्रियों ने तेजी से सीटें बुक करनी शुरू कर दीं. हालत ये रही कि महज करीब डेढ़ घंटे के भीतर 31,450 सीटें पूरी तरह भर गईं. इस दौरान कुल 10,855 टिकटों के जरिए सभी सीटों की बुकिंग हो गई, जो इस सिस्टम की लोकप्रियता और भरोसे को साफ दिखाता है.

यात्रियों ने खुद की बुकिंग

बुकिंग प्रक्रिया की सच्चाई और पारदर्शिता को परखने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने टूरिस्ट हेल्पलाइन के जरिए 565 लोगों को रैंडम कॉल किए. इसमें पाया गया कि करीब 51% यात्रियों ने अपनी बुकिंग खुद की, जबकि बाकी 49% ने एजेंट या अन्य माध्यमों का सहारा लिया. दिलचस्प बात ये भी रही कि करीब 4,400 मोबाइल नंबर असली यात्रियों से मेल खाते पाए गए, जिससे यह साफ हुआ कि सिस्टम का गलत इस्तेमाल बहुत कम हुआ.

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पीक टाइम में बुकिंग का जबरदस्त दबाव

बुकिंग के दौरान कुछ मिनट ऐसे भी आए जब वेबसाइट पर जबरदस्त ट्रैफिक देखने को मिला. शाम 6:10 बजे से 6:32 बजे के बीच सबसे ज्यादा बुकिंग हुई. सिर्फ 6:10 बजे के आसपास ही 849 बुकिंग दर्ज की गईं. पहली टिकट 6:02 बजे बुक हुई, जबकि आखिरी टिकट 7:28 बजे तक बुक हो गई. यानी पूरा सिस्टम लगातार एक्टिव रहा और बिना किसी बड़ी दिक्कत के काम करता रहा.

इन राज्यों से सबसे ज्यादा बुकिंग

अगर राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र के यात्रियों ने सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई. इसके बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात के लोग भी बड़ी संख्या में इस सेवा से जुड़े. यह आंकड़े बताते हैं कि केदारनाथ यात्रा अब सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है.

नियमों से बन रही व्यवस्था

बुकिंग को कंट्रोल में रखने के लिए सरकार ने कुछ सख्त नियम भी बनाए थे.

एक यूजर अधिकतम 2 बुकिंग कर सकता था
एक बुकिंग में ज्यादा से ज्यादा 6 यात्री शामिल किए जा सकते थे
कुल मिलाकर एक यूजर 12 सीट तक बुक कर सकता था
एक IP से 5 यूजर ID की सीमा तय की गई थी

इन नियमों की वजह से बुकिंग प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी या जमाखोरी देखने को नहीं मिली.

कुछ सीटें हुईं कैंसिल भी

अब तक की स्थिति में 510 बुकिंग ID के जरिए 913 सीटों को कैंसिल भी किया गया है. इसका मतलब है कि कुछ यात्रियों ने अपनी योजना बदल दी, जिससे आगे और लोगों को मौका मिल सकता है.

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