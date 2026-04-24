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सावधान! केदारनाथ पर झूठ फैलाया तो खैर नहीं, इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर पर दर्ज हुई FIR

Kedarnath Yatra 2026: केदारनाथ यात्रा और प्रशासन की छवि को सोशल मीडिया के जरिए धूमिल करने वालों के खिलाफ अब सरकार का 'हंटर' चलना शुरू हो गया है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:33 PM IST
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सावधान! केदारनाथ पर झूठ फैलाया तो खैर नहीं, इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर पर दर्ज हुई FIR

Kedarnath Yatra 2026: केदारनाथ यात्रा और प्रशासन की छवि को सोशल मीडिया के जरिए धूमिल करने वालों के खिलाफ अब सरकार का 'हंटर' चलना शुरू हो गया है. श्रद्धा और आस्था के इस सफर में अगर कोई झूठ का सहारा लेकर सनसनी फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसे अब जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. ताज़ा मामला एक इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर से जुड़ा है, जिसने फॉलोअर्स के चक्कर में ऐसी झूठी कहानी गढ़ी कि प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा.

भ्रामक वीडियो के जरिए सनसनी फैलाने की कोशिश

आजकल सोशल मीडिया पर 'व्यूज' और 'फॉलोअर्स' की ऐसी भूख बढ़ गई है कि लोग सच और झूठ का फर्क भूल रहे हैं. केदारनाथ धाम की यात्रा, जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, उसे लेकर एक इंस्टाग्राम यूजर (ID: thecurlypoet) ने एक वीडियो साझा किया. इस वीडियो में बड़े ही नाटकीय अंदाज में दावा किया गया कि केदारनाथ में प्रशासन सो रहा है और श्रद्धालुओं की जान की कोई कीमत नहीं है. वीडियो में आरोप लगाया गया कि एक बुजुर्ग श्रद्धालु की तबीयत खराब होने पर उन्हें कोई मदद नहीं मिली और वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से आम श्रद्धालुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया.

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क्या है वायरल वीडियो का कड़वा सच?

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन ने इसकी गहराई से पड़ताल की. जांच में जो सच निकलकर सामने आया, वो वीडियो में दिखाए गए दावों से कोसों दूर था. दरअसल, 22 अप्रैल 2026 को गुजरात से आए एक श्रद्धालु की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. प्रशासन को जैसे ही इसकी खबर मिली, उन्हें तुरंत केदारनाथ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें बचाया नहीं जा सका और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. इसके बाद प्रशासन ने पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए उनके पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर के जरिए गुप्तकाशी भिजवाया. यानी जिस प्रशासन पर मदद न करने का आरोप लगा, वही प्रशासन आखिरी वक्त तक उस श्रद्धालु की सेवा में लगा रहा.

फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आस्था से खिलवाड़

प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचाने और श्रद्धालुओं के मन में डर पैदा करने की इस साजिश को देखते हुए रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग थाने में संबंधित इंस्टाग्राम यूजर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. यह देखा जा रहा है कि कई लोग अपनी रील्स और वीडियो को वायरल करने के लिए फैक्ट्स को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं. इस मामले में भी वही हुआ, एक दुखद घटना को 'सिस्टम की नाकामी' बताकर पेश किया गया ताकि लोगों की सहानुभूति बटोरी जा सके और अकाउंट की रीच बढ़ाई जा सके. प्रशासन का कहना है कि केदारनाथ धाम की गरिमा के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त संदेश

इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाए. मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड अतिथि देवो भवः की परंपरा का पालन करता है, लेकिन अगर कोई राज्य की छवि खराब करने या यात्रियों को गुमराह करने की कोशिश करेगा, तो उस पर तत्काल और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की आईटी सेल अब 24 घंटे सोशल मीडिया की निगरानी कर रही है.

FIR होते ही डिलीट होने लगे फेक पोस्ट

पुलिस की इस सख्ती का असर भी अब दिखने लगा है. जैसे ही सोनप्रयाग में FIR दर्ज होने की खबर फैली, केदारनाथ को लेकर भ्रामक दावे करने वाले कई अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने पोस्ट डिलीट करने शुरू कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि सिर्फ डिलीट करने से बात नहीं बनेगी, जो भी संदिग्ध कंटेंट पहले ही चिन्हित कर लिया गया है, उन सभी के खिलाफ जांच जारी है. यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी वायरल वीडियो पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक सूत्रों से जानकारी जरूर लें.

पहाड़ों पर प्रशासन की मुस्तैदी और चुनौतियां

केदारनाथ जैसी दुर्गम जगहों पर यात्रा संचालित करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है. ऑक्सीजन की कमी और खराब मौसम के बीच प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें दिन-रात श्रद्धालुओं की सेवा में जुटी रहती हैं. ऐसे में बिना तथ्यों के लगाए गए आरोप न केवल प्रशासन का मनोबल गिराते हैं, बल्कि यात्रा पर आने वाले बुजुर्ग और बीमार लोगों के मन में भी खौफ पैदा करते हैं.

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