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केदारनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब: 3 दिन में सवा लाख भक्तों ने किए दर्शन, जानें क्या है जमीनी हकीकत

Kedarnath Yatra 2026: देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज होते ही भक्ति का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि केदारनाथ धाम के रास्ते 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठे हैं. कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं का जो उत्साह देखने को मिल रहा है उसने पिछले कई रिकॉर्ड्स को खतरे में डाल दिया है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 25, 2026, 08:58 PM IST
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केदारनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब: 3 दिन में सवा लाख भक्तों ने किए दर्शन, जानें क्या है जमीनी हकीकत

Kedarnath Yatra 2026: देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज होते ही भक्ति का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि केदारनाथ धाम के रास्ते 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठे हैं. कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं का जो उत्साह देखने को मिल रहा है उसने पिछले कई रिकॉर्ड्स को खतरे में डाल दिया है. कपाट खुले अभी महज तीन ही दिन हुए हैं.. लेकिन बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने वालों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है. राज्य सरकार और जिला प्रशासन के लिए यह बड़ी चुनौती थी लेकिन फिलहाल केदारपुरी की व्यवस्थाएं पटरी पर दौड़ती नजर आ रही हैं.

तीन दिन और सवा लाख भक्त

केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने बताया कि केदारनाथ जी के कपाट खुले आज तीसरा दिन है और भक्तों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है. इसी के साथ अब भगवान भैरवनाथ जी के कपाट भी खोल दिए गए हैं जिन्हें केदारनाथ का रक्षक माना जाता है. आंकड़ों की बात करें तो अब तक करीब 1 लाख 10 हजार से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के लिंग स्वरूप के दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं. मंदिर परिसर में सुबह से लेकर देर रात तक भक्तों की लंबी कतारें दिख रही हैं. लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से काम सुचारू रूप से चल रहा है.

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मंदिर समिति ने दी चेतावनी

जहां एक तरफ यात्रा अपनी पूरी रफ्तार में है वहीं कुछ 'अराजक तत्वों' ने सोशल मीडिया पर धाम की व्यवस्थाओं को लेकर भ्रामक खबरें फैलाना शुरू कर दिया है. केदार सभा के अध्यक्ष ने इन बातों पर गहरा दुख और नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि धाम को बदनाम करने की कोशिश करना बेहद निंदनीय है. केदार सभा के वरिष्ठ सदस्य उमेश चंद्र पोस्ती ने भी दो टूक शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही असत्य खबरों पर ध्यान न दें. प्रशासन और बद्री-केदार मंदिर समिति (BKTC) दिन-रात यात्रियों की सेवा में जुटे हैं और व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त हैं.

टोकन सिस्टम ने बनाया दर्शन को आसान

पहाड़ों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच हजारों की भीड़ को संभालना आसान नहीं होता. इसके लिए इस बार खास 'टोकन व्यवस्था' लागू की गई है. उमेश चंद्र पोस्ती के मुताबिक इस सिस्टम की वजह से यात्रियों को घंटों लाइन में लगकर धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं. टोकन लेने के बाद श्रद्धालु अपनी बारी आने पर आराम से दर्शन कर पा रहे हैं. प्रशासन का दावा है कि इस बार तकनीक और तालमेल के जरिए कोशिश की जा रही है कि केदारनाथ आने वाले हर एक यात्री के चेहरे पर थकान नहीं बल्कि बाबा के दर्शन की खुशी हो.

रहने और खाने के पुख्ता इंतजाम

केदार सभा के सदस्य संजय तिवारी ने देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए उन्हें आश्वस्त किया है. उन्होंने बताया कि शासन-प्रशासन के साथ मिलकर स्थानीय लोग और केदार सभा यात्रियों के ठहरने, खाने-पीने और सुगम दर्शन के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं. हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित होने के कारण यहां की परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रहती हैं. लेकिन इसके बावजूद यात्रियों के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम किए गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे मेहमानों को 'अतिथि देवो भव:' के भाव से सुविधाएं दे रहे हैं.

भक्तों के लिए संदेश

मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह की घबराहट या अफवाह के बिना निश्चिंत होकर केदारनाथ धाम आएं. मंदिर में सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य विभाग की टीमें और सेवादार हर मोड़ पर तैनात हैं. बस श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे यात्रा के दौरान प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और स्वच्छता का ध्यान रखें. बाबा केदार के दर्शनों के लिए अब रास्ता साफ है और व्यवस्थाएं भक्तों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

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