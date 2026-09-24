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गौशाला से सड़क सुरक्षा तक, खटीमा को 108.84 करोड़ की 15 विकास योजनाओं की सौगात

खटीमा के हल्दीघेरा में 7.23 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नई गौशाला का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया. इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लिए 108.84 करोड़ रुपये की 15 विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 24, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:26 PM IST
गौशाला से सड़क सुरक्षा तक, खटीमा को 108.84 करोड़ की 15 विकास योजनाओं की सौगात

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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