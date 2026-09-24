गौशाला से सड़क सुरक्षा तक, खटीमा को 108.84 करोड़ की 15 विकास योजनाओं की सौगात

राज्य चुनें
खटीमा के हल्दीघेरा में 7.23 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नई गौशाला का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया. इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लिए 108.84 करोड़ रुपये की 15 विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया. इनमें सड़क, अवस्थापना और दूसरी विकास परियोजनाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने हल्दीघेरा गौशाला के भविष्य में जरूरत के अनुसार विस्तार की घोषणा भी की.
सड़क पर घूमते गोवंश को मिलेगा आश्रय
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई गौशाला का उद्देश्य निराश्रित गोवंश को सुरक्षित और सम्मानजनक आश्रय देना है. सड़कों पर घूमने वाले गोवंश को यहां आश्रय मिलने से उनकी देखभाल बेहतर तरीके से हो सकेगी. साथ ही किसानों और स्थानीय लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सड़कों पर गोवंश के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी.
16 हजार से ज्यादा गोवंश को मिल रहा आश्रय
धामी ने बताया कि प्रदेश में गौ सदनों के माध्यम से 16 हजार से अधिक निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय दिया जा रहा है. सरकार ने ग्राम्य गौ सेवक योजना को भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है. शहरी विकास और पंचायती राज विभाग के सहयोग से प्रदेश में 63 स्थानों पर गौशाला निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की गई है.
हल्दीघेरा गौशाला का होगा विस्तार
मुख्यमंत्री ने हल्दीघेरा की नई गौशाला को जरूरत के अनुसार आगे विस्तार देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इसका दायरा बढ़ने से अधिक संख्या में निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय दिया जा सकेगा. सरकार की ओर से गौ संरक्षण के साथ गोवंश को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है.
गोवंश से जुड़े उत्पादों पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवंश संरक्षण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं. बद्री गाय के शुद्ध घी और दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष ग्रोथ सेंटर स्थापित किए गए हैं. सरकार का जोर संरक्षण के साथ पशुधन से जुड़े आर्थिक अवसरों को बढ़ाने पर भी है.
15 विकास योजनाओं का शिलान्यास
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 108.84 करोड़ रुपये की 15 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया. इनमें 34.44 करोड़ रुपये की लागत से राज्य मार्ग-70 के सत्रहमील से नानकसागर प्रभाग तक 13.60 किलोमीटर सड़क के उच्चीकरण का काम प्रमुख है. मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा और पूरे ऊधम सिंह नगर में सड़क, पुल, शिक्षा, बाढ़ सुरक्षा और दूसरी अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने के लिए काम जारी है.
समय पर काम पूरा करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि राज्य में विकास और जनकल्याण के साथ सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत के संरक्षण पर भी काम किया जा रहा है. खटीमा में गौशाला और विकास योजनाओं की शुरुआत को इसी व्यापक अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है.