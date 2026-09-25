/गांवों में कचरा उठाने के लिए 7 इलेक्ट्रिक वाहन, खटीमा में धामी ने दिखाई हरी झंडी

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उत्तराखंड के खटीमा में गांवों और शहरों के आसपास कचरा संग्रहण और निस्तारण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 15 वाहन रवाना किए गए हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को इन वाहनों को हरी झंडी दिखाई. इनमें नेस्ले इंडिया की ओर से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत दिए गए 7 इलेक्ट्रिक कचरा कलेक्शन वाहन भी शामिल हैं. इन वाहनों का इस्तेमाल ऊधम सिंह नगर के अलग-अलग ग्रामीण इलाकों में कचरा उठाने के लिए किया जाएगा.
इन 7 इलाकों में चलेंगे इलेक्ट्रिक वाहन
नेस्ले इंडिया ने सात गांवों और इलाकों के लिए एक-एक इलेक्ट्रिक कचरा कलेक्शन वाहन उपलब्ध कराया है. इनमें धर्मपुर, छत्तरपुर, बिंदूखेड़ा यानी फौजी मटकोटा, कीरतपुर, बागवाला, दानपुर और नगला तराई शामिल हैं. इसके अलावा ब्रिटानिया की ओर से स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी सामग्री भी उपलब्ध कराई गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक संसाधनों के साथ जनभागीदारी और कॉरपोरेट सेक्टर का सहयोग भी जरूरी है.
373 ग्राम पंचायतों के लिए तैयार हुई कार्ययोजना
ऊधम सिंह नगर जिले की 373 ग्राम पंचायतों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है. मुख्य विकास अधिकारी दिवेश सासनी के मुताबिक, जिले में 71 क्लस्टर बनाकर कचरा प्रबंधन की व्यवस्था विकसित की जा रही है. नगर निकायों से सटे ग्रामीण इलाकों और प्रमुख स्थानीय बाजारों में नियमित कूड़ा संग्रहण और निस्तारण के लिए संबंधित नगर निकायों के साथ समझौते भी किए गए हैं.
जिले में 231 वाहनों का बेड़ा तैयार
जिले में कचरा प्रबंधन के लिए कुल 231 वाहनों का बेड़ा तैयार किया गया है. इसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उपलब्ध 134 ई-रिक्शा और 75 ट्रैक्टर-ट्रॉली शामिल हैं. इसके अलावा सीएसआर और अन्य योजनाओं के तहत मिले वाहन भी इस व्यवस्था का हिस्सा हैं. विभिन्न विकासखंडों में जिला पंचायत की ओर से कचरे को दबाकर उसका आकार कम करने वाली कॉम्पेक्टर मशीनों का भी संचालन किया जा रहा है.
गांवों में आत्मनिर्भर सफाई व्यवस्था पर जोर
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी काम कर रही है. उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर विकसित किए जा रहे आत्मनिर्भर यानी सेल्फ-सस्टेनिंग मॉडल का जिक्र किया. इस मॉडल के तहत स्वच्छता व्यवस्था को लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखने की कोशिश की जा रही है. सरकार का लक्ष्य कचरा संग्रहण और निस्तारण को ज्यादा व्यवस्थित बनाना है.
कचरा प्रबंधन में कंपनियों का सहयोग
खटीमा में वाहनों को रवाना करने के कार्यक्रम में कॉरपोरेट सेक्टर की भागीदारी भी सामने आई. नेस्ले इंडिया ने सात इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराए हैं, जबकि ब्रिटानिया की ओर से स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सामग्री दी गई. सरकार की योजना में कंपनियों के सहयोग के साथ स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों की भूमिका भी अहम है. जिले में पहले से तैयार वाहनों के बेड़े और नई व्यवस्था के जरिए ग्रामीण इलाकों में कचरा संग्रहण और निस्तारण को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है.