/गांवों में कचरा उठाने के लिए 7 इलेक्ट्रिक वाहन, खटीमा में धामी ने दिखाई हरी झंडी

खटीमा में वाहनों को रवाना करने के कार्यक्रम में कॉरपोरेट सेक्टर की भागीदारी भी सामने आई. नेस्ले इंडिया ने सात इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराए हैं, जबकि ब्रिटानिया की ओर से स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सामग्री दी गई. सरकार की योजना में कंपनियों के सहयोग के साथ स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों की भूमिका भी अहम है. जिले में पहले से तैयार वाहनों के बेड़े और नई व्यवस्था के जरिए ग्रामीण इलाकों में कचरा संग्रहण और निस्तारण को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है.