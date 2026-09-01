खेल महाकुंभ 2026 का आगाज, CM धामी बोले- उत्तराखंड को बनाएंगे देश की ‘खेलभूमि’

खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया. उन्होंने कहा कि न्याय पंचायत स्तर की प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों के सफर की पहली सीढ़ी हैं. यहीं से प्रतिभावान खिलाड़ी अलग-अलग स्तरों पर आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी तक पहुंचेंगे. उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जा रही है, ताकि प्रदर्शन के आधार पर हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को आगे बढ़ने का अवसर मिले. मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से पूरी लगन, अनुशासन और मेहनत के साथ मैदान में उतरने का आह्वान किया और कहा कि खेल महाकुंभ उत्तराखंड को देश की ‘खेलभूमि’ बनाने के संकल्प को मजबूत करेगा.