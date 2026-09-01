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खेल महाकुंभ 2026 का आगाज, CM धामी बोले- उत्तराखंड को बनाएंगे देश की ‘खेलभूमि’

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खेल सिर्फ पदक जीतने तक सीमित नहीं हैं. खेल बच्चों और युवाओं को अनुशासन, आत्मविश्वास और मुश्किल परिस्थितियों से लड़ना सिखाते हैं. हार के बाद फिर खड़े होने का हौसला भी खेलों से मिलता है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 01, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:42 PM IST
खेल महाकुंभ 2026 का आगाज, CM धामी बोले- उत्तराखंड को बनाएंगे देश की ‘खेलभूमि’

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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