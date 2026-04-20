Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3185370
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय: भारी बर्फबारी के बीच तैयारियां पूरी, जानें कब होंगे दर्शन

 Dehradun News: देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. कपाट खुलने से पहले प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से तैयारियां जोरों पर चल रही हैं.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 20, 2026, 09:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

देहरादून न्यूज/सुरेंद्र डसीला: उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. कपाट खुलने से पहले प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं.

बर्फबारी के बावजूद यात्रा मार्ग तैयार
दरअसल, रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी और बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के CEO विशाल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि केदारनाथ क्षेत्र में हाल ही में भारी बर्फबारी हुई है. इसके बावजूद प्रशासन ने कड़ी मेहनत करते हुए यात्रा मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया है. रास्तों से बर्फ हटाने और सुरक्षा इंतजामों पर विशेष ध्यान दिया गया है.

भव्य सजावट और ठहरने की व्यवस्था पूरी
कपाट खुलने के अवसर पर बाबा केदार के मंदिर को भव्य रूप से सजाया जा रहा है. धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने, भोजन और भजन-कीर्तन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. प्रशासन का प्रयास है कि हर श्रद्धालु को आध्यात्मिक और सुरक्षित वातावरण मिले.

Add Zee News as a Preferred Source

स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष फोकस
यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है. मेडिकल टीम, दवाइयां और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे ऊंचाई और मौसम से जुड़ी समस्याओं से निपटा जा सके.

श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील
जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा को धार्मिक नियमों के अनुसार ही पूरा करें और प्रशासन का सहयोग करें. उन्होंने विशेष रूप से श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि वे गर्म कपड़े साथ लेकर आएं, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्र में ठंड अधिक रहती है.

स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त यात्रा का संकल्प
प्रशासन ने इस बार यात्रा को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे धाम की साफ-सफाई बनाए रखने में सहयोग करें और प्लास्टिक का उपयोग न करें. कुल मिलाकर, बाबा केदार के कपाट खुलने से पहले प्रशासन ने हर जरूरी तैयारी पूरी कर ली है, जिससे श्रद्धालु सुरक्षित, सुविधाजनक और आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव कर सकें.

यह भी पढ़ें : Uttarakhand Weather: तपने लगे तराई के मैदान! देहरादून से हरिद्वार तक पारा हाई, चारधाम जाने वाले यात्री जरूर पढ़ें IMD का अलर्ट
 

चार धाम यात्रा का शुभारंभ; सुरक्षा के सख्त इंतजाम, 7000 पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन और CCTV से निगरानी
 

TAGS

dehradun news

Trending news

prayagraj news
महंत नरेंद्र गिरी मौत केस; आरोपी संदीप तिवारी की जमानत पर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई
CM yogi Paati
फसलों का चक्र,मौसम का मिजाज,दोनों को समझें प्रदेशवासी,बढ़ती गर्मी पर CM योगी की पाती
up breaking news
UP Breaking News Live: संभल जामा मस्जिद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीएम योगी की पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
IPS PPS transfer
यूपी में एक साथ 44 पुलिस अफसरों का तबादला, सीएम योगी का बड़ा फैसला, देखें लिस्ट
Muzaffarnagar news
15 साल की नौकरी का 'इनाम' जबरन धर्मांतरण! हिंदू युवक को जबरन नमाज पढ़ाया
Moradabad news
सपा सांसद रुचि वीरा का विवादित बयान, भीमराव अंबेडकर की राम से तुलना पर बढ़ा विवाद
Ravi Kishan
विपक्ष चाहता है महिलाएं सिर्फ चूल्हा-चौका करें... रवि किशन का सपा-कांग्रेस पर हमला
Bundelkhand Weather
बुंदेलखंड में आग बरसाता आसमान! अप्रैल में ही 47°C पार,जानिए कैसा रहेगा सोमवार का हाल
Farrukhabad fire News
फर्रुखाबाद में भीषण अग्निकांड, एक दर्जन से अधिक घर खाक, कई मवेशी जिंदा जले
Saloni Nagar
कौन हैं यूपी पुलिस की गोल्डन गर्ल सलोनी नागर? दादरी की बेटी ने किया कमाल!