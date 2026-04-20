केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय: भारी बर्फबारी के बीच तैयारियां पूरी, जानें कब होंगे दर्शन

देहरादून न्यूज/सुरेंद्र डसीला: उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. कपाट खुलने से पहले प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं.

बर्फबारी के बावजूद यात्रा मार्ग तैयार

दरअसल, रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी और बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के CEO विशाल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि केदारनाथ क्षेत्र में हाल ही में भारी बर्फबारी हुई है. इसके बावजूद प्रशासन ने कड़ी मेहनत करते हुए यात्रा मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया है. रास्तों से बर्फ हटाने और सुरक्षा इंतजामों पर विशेष ध्यान दिया गया है.

भव्य सजावट और ठहरने की व्यवस्था पूरी

कपाट खुलने के अवसर पर बाबा केदार के मंदिर को भव्य रूप से सजाया जा रहा है. धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने, भोजन और भजन-कीर्तन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. प्रशासन का प्रयास है कि हर श्रद्धालु को आध्यात्मिक और सुरक्षित वातावरण मिले.

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स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष फोकस

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है. मेडिकल टीम, दवाइयां और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे ऊंचाई और मौसम से जुड़ी समस्याओं से निपटा जा सके.

श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील

जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा को धार्मिक नियमों के अनुसार ही पूरा करें और प्रशासन का सहयोग करें. उन्होंने विशेष रूप से श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि वे गर्म कपड़े साथ लेकर आएं, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्र में ठंड अधिक रहती है.

स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त यात्रा का संकल्प

प्रशासन ने इस बार यात्रा को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे धाम की साफ-सफाई बनाए रखने में सहयोग करें और प्लास्टिक का उपयोग न करें. कुल मिलाकर, बाबा केदार के कपाट खुलने से पहले प्रशासन ने हर जरूरी तैयारी पूरी कर ली है, जिससे श्रद्धालु सुरक्षित, सुविधाजनक और आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव कर सकें.

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